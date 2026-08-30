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Veliki požar izbio je danas na Ravnoj Gori, u rejonu gornjomilanovačkih sela Brajići i Koštunići.

Prema prvim informacijama sa terena, gore makija i nisko rastinje, a vatra je zahvatila površinu od oko deset hektara.

- Na licu mesta nalazi se veliki broj vatrogasaca-spasilaca sa više vozila. U gašenje su uključene ekipe iz Gornjeg Milanovca, Čačka, Valjeva i Ljiga, kao i dobrovoljni vatrogasci iz Pranjana - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Vatrogasci su raspoređeni na više tačaka i ulažu maksimalne napore da obuzdaju plamen i spreče dalje širenje požara.

Akcija gašenja je u toku. Za sada nema ugroženih objekata i ljudi.

Kurir.rs/RINA

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