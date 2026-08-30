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Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na nastavak veoma toplog vremena u Srbiji, a objavljene mape pokazuju da je u pojedinim krajevima na snazi ekstremna opasnost od pojave šumskih požara.

Sutra sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banat povremeno biti i jak. Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 16 do 22 °S, a najviša od 34 do 37 °S.

Uveče u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer.

1/7 Vidi galeriju Mape vremenske prognoze za naredni period Foto: RHMZ / screenshot

Narednih dana pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 34 °S, a zatim za vikend ponovo vrlo toplo sa temperaturom preko 35 °S. Uz promenljivu oblačnost uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove ima u utorak i sredu i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje.

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.