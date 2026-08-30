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Na železničkom nadvožnjaku u Surčinu, na putu prema Jakovu, nakon prolaska teretnog voza, oštećene su limene kanalete za kablove, u dužini od nekoliko metara. Zbog toga je obustavljen drumski saobraćaj na putu koji prolazi ispod nadvožnjaka, saopštile su Železnice Srbije.

- Železnički nadvožnjak u Surčinu je siguran i bezbedan. Nije došlo do rušenja, obrušavanja niti bilo kakvog oštećenja konstrukcije nadvožnjaka. Netačne su i zlonamerne tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama da se srušio deo nadvožnjaka u Surčinu i da je oštećena njegova konstrukcija - stoji u saopštenju.

Dalje se dodaje da su stručne službe Infrastrukture železnice Srbije odmah, po saznanju o događaju izašle na teren, kako bi u što kraćem roku popravile limenu kanaletu kraj pruge, čime će biti stvoreni uslovi za ponovno uspostavljanje drumskog saobraćaja u ovom delu Surčina.