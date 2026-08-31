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Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na vozače da zbog početka školske godine budu posebno oprezni, jer je više dece na ulicama.

Podsetili su da je brzina u zoni škole ograničena na 30 kilometara na sat u naselju, dok je van naselja 50 kilometara na sat.

Pomoćnik direktora Agencije Mirko Koković poručio da decu treba naučiti da pre prelaska ulice ostvare kontakt sa vozačem i pogledaju levo, desno, pa ponovo levo, dok vozači moraju da prilagode brzinu automobila tako da u svakom trenutku mogu da se zaustave.

On je takođe posebno apelovao na roditelje da decu prevoze u bezbednosnim sedištima i da biraju odeću i rančeve sa fluorescentnim materijalima kako bi deca bila uočljivija.

- Ono što je jako bitno jeste da svojoj deci, naročito najmlađim prvacima, kojih ima negde preko 60.000, oni nemaju dovoljno znanje, dovoljno izraženu svest o rizicima koje saobraćaj nosi sa sobom, tako da jednostavno moramo ih uputiti, da kažemo, tih prvih dana kako bezbedno da dođu do škole - rekao je Koković.

Mirko Koković Foto: Kurir Televizija

Edukacija dece o saobraćaju na prvom mestu

Prema njegovim rečima, deci je potrebno objasniti kako da prepoznaju rizične situacije i kako da pravilno pređu ulicu, bez obzira na to da li je reč o semaforizovanom pešačkom prelazu ili prelazu bez semafora.

- Jako je bitno da im skrenemo pažnju da moraju da ostvare kontakt sa vozačem nadolazećeg vozila, da li ih je primetio, da li pokazuje nameru da će zaustaviti svoje vozilo, i uvek pre nego što stupe na sam pešački prelaz da pogledaju levo, desno, pa opet levo, i tek nakon toga da krenu - naveo je Koković.

On je upozorio i da će sa početkom školske godine biti više dece na ulicama, posebno u blizini škola, ali da njihovo prisustvo ne treba očekivati samo u školskim zonama.

- Početak školske godine svakako je veoma bitan dan svake porodice koja ima školarca u, da kažemo, u svojoj porodici. To je jednostavno velika radost i velika odgovornost svih nas vozača - rekao je Koković.

Zone škole prioritet

On je takođe posebno apelovao na vozače da budu oprezni u zonama škola i da brzinu prilagode situaciji na putu.

- Posebno apelujemo da jednostavno sada ćemo imati mnogo više dece, naročito u zonama škole. Međutim, zona škole nije jedina površina, jedina zona gde možemo očekivati mališane, tako da jednostavno apel vozačima da posebno budu oprezni, naročito u zonama škole - rekao je Koković.

Foto: Beta Milan Timotic

Apel roditeljima

Govoreći o deci koju roditelji do škole dovoze automobilom, on je apelovao da se koriste bezbednosna sedišta, bez obzira na dužinu puta.

- Apel roditeljima koji dovoze decu u školu da ih obavezno prevoze u bezbednosnom sedištu, nebitno koliko daleko ili blizu, da kažemo, živi od škole, koliko to putovanje dugo traje - rekao je Koković.

Ukazao je i na problem nepropisno parkiranih vozila koja mogu da smanje preglednost i dodatno ugroze decu.

- Takođe, jednostavno moramo ih uputiti na neke bitne stvari, kako da prođu ukoliko se neko nepropisno parkirao, jer ipak deca su zbog njihove fizičke građe mnogo manje uočljiva - naveo je.