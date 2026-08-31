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Letovanje u Grčkoj za mnoge srpske turiste može da se pretvori u neprijatan trošak ukoliko ne obrate pažnju na saobraćajne propise. Kazne za nepropisno parkiranje, prekoračenje brzine i druge prekršaje nisu retkost, a posebnu zabunu turistima može da napravi procedura za njihovo plaćanje.

Jedan takav slučaj doživeo je srpski turista koji je boravio u Pefkohoriju, a svoje iskustvo podelio je u Fejsbuk grupi "Grčka info". Kako je naveo, njegovom automobilu je u petak uveče ostavljena parking kazna od 30 evra, ali problem je nastao kada je pokušao da sazna kako da je plati pre povratka u Srbiju.

Kako je napisao, policija mu nije skinula registarske tablice, ali na samoj kazni nisu bile navedene instrukcije za uplatu.

- Narode, u Pefkohoriju su nam u petak uveče napisali parking kartu i okačili je na brisače auta. Nisu nam skinuli tablice. S obzirom da se danas, tj. u nedelju, vraćamo, nismo mogli da platimo kaznu jer njihove pošte ne rade vikendom. Na kazni nisu bile naznačene instrukcije za plaćanje kazne - naveo je turista.

Zbog toga su morali da potraže dodatne informacije. Kako je objasnio, do instrukcija za uplatu došli su tek nakon što su pronašli policijsku patrolu na ulici i pitali ih šta treba da urade.

- Rečeno nam je od strane policijske patrole, koju smo na ulicu našli i pitali, da moramo da odemo u policijsku stanicu Kasandria, da tamo dobijemo instrukcije za uplatu. To smo i uradili - napisao je on.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Turista je potom naveo da će kaznu platiti iz Srbije, na osnovu instrukcija koje je dobio u policijskoj stanici.

- Platićemo tih 30 evra iz Srbije na osnovu instrukcija koje smo uzeli u policijskoj stanici. Jeste glupo što nema instrukcija za plaćanje na kazni. U svakom slučaju, prilažem vam instrukcije pa ako nekome zatreba, ne daj Bože - dodao je.

Na kraju je turistima koji tek planiraju putovanje u Pefkohori uputio jednostavan savet, da posebno obrate pažnju na to gde ostavljaju automobil.