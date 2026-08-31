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Put između Knjaževca i Sokobanje zatvoren je za saobraćaj od danas do 4. septembra, svakog dana od 8 do 18 časova, zbog rekonstrukcije kolovoza. Sve vreme trajanja radova vozila se preusmeravaju na pravac Sokobanja - Boljevac - Knjaževac. Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom.

Saobraćaj je danas obustavljen i na putu od Biljanovca ka Jošaničkoj Banji, od 7 do 17 časova, zbog asfaltiranja. Vozači koji putuju ka Kopaoniku mogu da koriste obilazne pravce preko Raške - iz pravca Biljanovca putem Biljanovac - Raška - Kopaonik, a iz Jošaničke Banje pravcem Jošanička Banja - Kopaonik - Raška.

Stanje na auto-putevima

Na auto-putu od Bele Palanke ka Nišu, u blizini naselja Veta, došlo je do saobraćajne nezgode. Zaustavna traka je zatvorena, a ekipe su na terenu. Nadležni apeluju na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu.

Radovi usporavaju saobraćaj i na nekoliko auto-puteva. Na auto-putu Miloš Veliki, između petlji Adrani i Prelјina jug, od danas se u oba smera uređuje teren oko stubova kamera, portala sa promenlјivim porukama i brojača saobraćaja, uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara.

Foto: RINA

Na auto-putu Niš - Beograd, na deonici između Malog Požarevca i Vrčina, danas se od 9 do 15 časova čiste rigole i ispiraju kišna kanalizacija i drenažni sistemi, takođe uz zatvorenu zaustavnu traku.

Duže će trajati radovi kod petlje Smederevo, gde se na mostu popravljaju stubovi, na kraku za isklјučenje iz pravca Niša ka Smederevu, u smeru ka Beogradu. Radovi su najavlјeni do 14. septembra, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom, dok je zaustavna zatvorena.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.