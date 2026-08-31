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Požar u Deliblatskoj peščari je lokalizovan i u stanju mirovanja, a nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je i veliki požar koji je izbio na području Ravne gore, između sela Brajići i Koštunići.

Požar na Stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana.

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Dragana Ostojić izjavila je da je požar u Deliblatskoj peščari lokalizovan i u stanju mirovanja. Navela je da se očekuje da uskoro bude proglašeno potpuno likvidiranje požara.

Ukazala je da je, prema najnovijim informacijama, situacija u Deliblatskoj peščari mirna, ali da su sve ekipe i dalje na terenu i u pripravnosti.

''Očekujemo da ubrzo bude proglašeno potpuno lokalizovanje i ukidanje, odnosno likvidiranje požara. U poslednja tri dana bila je najavljena jaka košava, ali zahvaljujući potpunom nadzoru i pravovremenim intervencijama nije došlo do ponovne pojave požara i razbuktavanja'', rekla je Ostojićeva za TV Prva.

Dodala je da je blizu 500 ljudi raspoređeno na terenu sa oko 200 vozila i mehanizacijom, kao i da su i helikopteri u pripravnosti.

Ostojićeva je rekla da Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa svojim nadležnostima preduzima odgovarajuće korake kada je reč o obnovi i sanaciji Deliblatske peščare koja je zaštićeno prirodno dobro.

Lokalizovan požar na Ravnoj gori

Veliki požar koji je u nedelju izbio na području Ravne gore, između sela Brajići i Koštunići, lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca i drugih učesnika u gašenju.

Vatra je zahvatila oko deset hektara makije i niskog rastinja, a zbog nepristupačnog terena i opasnosti od širenja požara bilo je angažovano više vatrogasno-spasilačkih ekipa.

U gašenju su učestvovali pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Gornjeg Milanovca, Čačke, Valjeva i Ljiga, kao i dobrovoljni vatrogasci iz Pranjana.

U akciji je učestvovao i avion "iljušin", koji je dejstvovao iz vazduha i njegovo angažovanje doprinelo je stavljanju požara pod kontrolu.

Vatrogasci su bili raspoređeni na više kritičnih tačaka kako bi sprečili dalje širenje vatre. Požar je lokalizovan, a ekipa na terenu nastavlja da prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja pojedinih žarišta.

Požar na Stolovima

Ekipe vatrogasaca, radnici "Srbijašuma" i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na Stolovima.

Ugašeni su požari kod Lukova kraj Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana, dok je požar u mestu Kaona kod Lučana pod kontrolom.