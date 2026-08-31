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Pre 46 godina Dragomir Bojanić Gidra parkirao je popularni "Mercedes" ispred jedne beogradske zgrade i tako zauvek ostavio trag u jednoj od najpoznatijih domaćih filmskih priča. Danas je na tom istom mestu osvanuo gotovo isti automobil, ali u potpuno novoj priči, za volanom je bio Jovan Krstić iz Vlasotinca, veliki ljubitelj oldtajmera, koji je ostvario dečački san i svojim "Mercedesom Minikom" oživeo scenu iz kultne "Žikine dinastije".

Međutim, Jovanova ljubav prema automobilima koji nose duh nekog prošlog vremena tu se nije završila. Naprotiv, dobila je novo poglavlje.

- Moja ljubav prema oldtajmerima se nakon toga nastavila i dobila jedno novo poglavlje. Kupio sam još jednog oldtajmera "Mercedes W115", a sa njim sam nedavno krenuo u jednu posebnu avanturu. Odvezao sam se do Beograda, na mesto koje za mene ima posebnu simboliku, jer je upravo tu pre 46 godina snimljena jedna scena iz legendarnog filma "Žikina dinastija" - priča Jovan za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Za njegovu odluku da baš ovaj automobil dovede u Beograd postoji mnogo dublji razlog od same ljubavi prema starim automobilima.

Jovan od malih nogu voli domaću kinematografiju, a posebno "Žikinu dinastiju". Lik Žike, odnosno legendarnog Dragomira Bojanića Gidre, i automobil koji se pojavljuje u filmu, ostali su mu urezani u sećanje.

- Od malena volim domaće filmove, a posebno "Žikinu dinastiju". Kao dete sam kroz lik Žike, odnosno Dragomira Bojanića Gidre, nekako doživljavao taj Mercedes kao simbol jednog vremena – luksuza, veličine i nečega posebnog. Gledajući taj automobil u filmu, u meni se još tada rodila želja da jednog dana imam baš takav auto - kaže on.

A onda se, posle mnogo godina, ukazala prilika da tu želju pretvori u stvarnost.

- Pre otprilike tri meseca pronašao je automobil u Svilajncu, kod jednog vlasnika. Reč je o Mercedesu W115 sa 2.2 dizel motorom, koji je pre toga oko deset godina stajao.

Foto: Privatna arhiva

- Odlučio sam da sebi ostvarim još jedan dečački san. U pitanju je W115 sa 2.2 dizel motorom, koji je pre mene stajao oko deset godina. Kada sam ga dovezao kući, ispred svoje kapije, imao sam osećaj da ne mogu da verujem da se ono o čemu sam godinama sanjao zaista nalazi ispred mene - priseća se Jovan.

Iako je automobil godinama mirovao, nije zahtevao velike intervencije da bi ponovo bio na putu.

- Puklo je jedno crevo, to sam rešio i automobil je odmah proradio. Sve ostalo oko sređivanja automobila radio sam sam, nijedan majstor do sada nije radio na njemu. Sredio sam ga, ispolirao i doveo u vozno stanje - kaže Jovan.

Ovaj Mercedes ima i nadimak koji je dobro poznat ljubiteljima automobila sa prostora bivše Jugoslavije - "Minika".

- "Minika" je inače narodni nadimak za ovaj model koji nije nastao od mene. W115 je u svoje vreme bio najmanji Mercedes koji je proizvođen, pa mu je narod na prostoru bivše Jugoslavije dao nadimak "Minika", koji je ostao poznat do danas - objašnjava.

Tri sata vožnje do Beograda

Kada je odlučio da krene put Beograda, znao je da ga čeka oko tri sata vožnje. Ali sa ovakvim automobilom nema jurnjave, niti je to poenta.

Foto: Privatna arhiva

- Ovaj automobil ne vozim brzo - njegova najprijatnija i najbezbednija brzina je oko 90-100 kilometara na sat. I upravo u tome je posebna čar vožnje oldtajmera. Nema žurbe, nema potrebe da se dokazuješ, samo sediš, voziš i uživaš u automobilu - kaže Jovan.

"Minika" je, očekivano, privlačila pažnju gde god da se pojavi.

- Tokom puta i kroz sam Beograd bilo je mnogo pozitivnih reakcija. Ljudi se okreću, mašu, javljaju se iz drugih automobila, a posebno je zanimljivo kada stanem na pumpu da sipam gorivo i mlađi i stariji odmah primete automobil, jer se takav Mercedes danas zaista retko viđa na ulici - priča on.

Ipak, Jovan nije u Beograd krenuo samo zbog vožnje.

Hteo da ponovi Gidrinu scenu

- Kao veliki ljubitelj domaćih filmova, već neko vreme istražuje stare filmske lokacije. Znao je otprilike gde se nalazi jedna od lokacija iz "Žikine dinastije“, a onda mu je sinula ideja.

"Zašto ne bih svojim Mercedesom pokušao da ponovim scenu koju je Gidra snimio pre 46 godina?"

Pronašao je zgradu ispred koje je tada bio parkiran Mercedes i odlučio da uradi upravo ono što je godinama zamišljao - da svoj automobil postavi na isto mesto i napravi svoju verziju čuvene scene.

- Kada sam stigao tamo, osećaj je bio stvarno neverovatan. To više nije klasičan parking kao nekada, pa smo morali sve da uradimo veoma brzo - zaustavili smo se, namestili automobil i snimili scenu. Sve je trajalo kratko, ali meni je taj trenutak značio mnogo - kaže Jovan.

Tek kada je kasnije pogledao snimak, shvatio je koliko mu je ceo trenutak značio.

- Kada sam pogledao snimak i video svoj Mercedes na mestu na kojem je pre 46 godina stajao automobil iz filma, bio sam oduševljen. Kao da sam na nekoliko trenutaka spojio dva vremena – ono koje sam gledao kao dete i ovo u kojem danas živim.

Za njega oldtajmeri zato nisu samo stari automobili.

Foto: Privatna arhiva

- Možda je upravo to ono što me najviše privlači kod oldtajmera. Oni nisu samo automobili. Oni čuvaju priče, uspomene i neki osećaj vremena koje je prošlo. A meni je posebno drago što mogu da napravim neke nove uspomene sa automobilom o kojem sam kao dečak samo sanjao.

Od prošlogodišnjeg putovanja "Fićom" do Grčke do ovogodišnjeg odlaska „Minikom“ u Beograd, Jovan kaže da za njega svaki takav put predstavlja mnogo više od obične vožnje.

- Prošle godine sam putovao Fićom na more, a ove godine sam svojim Mercedesom otišao u Beograd i vratio jednu filmsku scenu u život. Za mene to nije samo vožnja starim automobilom – to je ostvarivanje dečačkih snova i pokušaj da ono što volimo i pamtimo ne nestane sa vremenom.