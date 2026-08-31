Važan zakon, možda i najlepši koji smo usvojili prethodnih godina: Ministarka Stamenkovski posetila porodicu Janković čiji sin boluje od autizma (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je juče u Mladenovcu porodicu Janković, čiji sin Jovan boluje od autizma.
Ona je govorila o zakonu o roditeljima negovateljima i negovateljima, ističući da je to važan i najlepši zakon koji je poslednjih godina usvojen.
- Došli smo u porodicu Janković, kod Snežane i Ljubodraga i njihovog sina Jovana, u opštinu Mladenovac, našu lepu Šumadiju, da ih obiđemo i da prenesemo značajne informacije koje se tiču početka primene zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima. Njihov sin, 15-godišnji Jovan, boluje od autizma. Jovan je neverbalan, potrebna mu je podrška i njegovi roditelji su svih ovih godina o njemu brinuli. Snežana je formalno zaposlena, suprug Ljubodrag nije, i on će od 1. oktobra ostvariti pravo na status roditelja negovatelja - istakla je ona.
Ministarka dodaje da nakon 1. oktobra, i to moraju da znaju svi roditelji, moguća je elektronska prijava.
- Imate rok od 15 dana, najdalje 15 dana Centri moraju da odgovore. Mi ćemo apelovati na njih da budu što kraći, jer roditelji o kojima je reč su već godinama čekali i mi zaista ne želimo da čekaju ni dana duže nego što je potrebno. Nakon toga se potpisuje ugovor i roditelj, ostvarujući pravo na status roditelja negovatelja, počinje da prima mesečnu naknadu od 65.000 dinara, plus uplatu poreza, doprinosa. Dakle stiče pravo na penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje - kazala je Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona dodaje da je važno da svi znaju da ovaj zakon ne suspenduje niti ukida nijedno postojeće pravo.
- Sve ono što je vaš sin imao, kao što je tuđa nega i pomoć 42.500 dinara, nastaviće da prima. Važan zakon, zakon koji je možda i najlepši poslednjih godina koji smo usvojili jer je osvetlio poziciju jedne kategorije ljudi o kojima se mnogo govorilo, a malo toga je radilo u nekom prethodnom periodu. I prvi put šaljemo poruku da ih sistem vidi, da je država tu, da ih zaštiti, prepozna, unapredi njihov položaj. Hvala na ljubavi i požrtvovanju koje ste vi pružali, i naravno kao otac ne tražeći nikakve naknade, ali evo prilike i da vam država i formalno zahvali - zaključila je ministarka.