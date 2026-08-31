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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je juče u Mladenovcu porodicu Janković, čiji sin Jovan boluje od autizma.

Ona je govorila o zakonu o roditeljima negovateljima i negovateljima, ističući da je to važan i najlepši zakon koji je poslednjih godina usvojen.

- Došli smo u porodicu Janković, kod Snežane i Ljubodraga i njihovog sina Jovana, u opštinu Mladenovac, našu lepu Šumadiju, da ih obiđemo i da prenesemo značajne informacije koje se tiču početka primene zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima. Njihov sin, 15-godišnji Jovan, boluje od autizma. Jovan je neverbalan, potrebna mu je podrška i njegovi roditelji su svih ovih godina o njemu brinuli. Snežana je formalno zaposlena, suprug Ljubodrag nije, i on će od 1. oktobra ostvariti pravo na status roditelja negovatelja - istakla je ona.

Ministarka dodaje da nakon 1. oktobra, i to moraju da znaju svi roditelji, moguća je elektronska prijava.

- Imate rok od 15 dana, najdalje 15 dana Centri moraju da odgovore. Mi ćemo apelovati na njih da budu što kraći, jer roditelji o kojima je reč su već godinama čekali i mi zaista ne želimo da čekaju ni dana duže nego što je potrebno. Nakon toga se potpisuje ugovor i roditelj, ostvarujući pravo na status roditelja negovatelja, počinje da prima mesečnu naknadu od 65.000 dinara, plus uplatu poreza, doprinosa. Dakle stiče pravo na penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje - kazala je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona dodaje da je važno da svi znaju da ovaj zakon ne suspenduje niti ukida nijedno postojeće pravo.