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Pred polazak nove generacije prvaka u školu, roditeljima se poručuje da prvi dan ne treba da bude izvor pritiska ni za decu ni za njih, već prilika za postepeno upoznavanje sa školom, učiteljima i novim obavezama.

Direktorka beogradske OŠ "Jovan Ristić" Andrijana Šikalerski ističe da budući prvaci ne moraju unapred da znaju da čitaju i pišu, već da će ta znanja sticati u školi, dok je uloga roditelja da im pruže podršku, imaju poverenja u njihov tempo razvoja i grade dobru komunikaciju sa učiteljima.

Iako početak škole kod mnogih roditelja i dece izaziva tremu, Šikalerski ističe da je reč o prirodnoj reakciji na veliku životnu promenu i susret sa nepoznatim.

- I samo želim da znaju da, iako to deluje kao veliki stres, to zapravo i nije. To je jedno unutrašnje zadovoljstvo, pomešano malo sa nemirom i sa nekom brigom od nepoznanice, od toga šta ih očekuje - navodi ona.

Jedna od najčešćih nedoumica roditelja jeste da li dete pred polazak u školu mora već da poznaje slova, da čita ili piše. Odgovor je, kaže direktorka škole, jednostavan - ne mora.

- Naravno da nije potrebno da znaju sve. Zato i dolaze u školu, dolaze da uče, dolaze da razvijaju sebe, svoje veštine, svoja znanja, i pre svega da razvijaju sebe kao jednu celovitu ličnost - objašnjava Šikalerski.

Foto: New Africa/Shutterstock

Znanja koja su deca stekla tokom pripremnog predškolskog programa svakako će im koristiti, ali od njih se ne očekuje da pre prvog razreda savladaju gradivo koje će tek učiti u školi.

- Nije nužno da znaju, naravno, da čitaju i da pišu, jer to će savladavati zajedno sa svojim učiteljicama, učiteljima i sa svojim drugarima - kaže Šikalerski.

U procesu prilagođavanja na školu važnu ulogu imaju i roditelji. Njihov zadatak, prema rečima sagovornice, nije da detetu postavljaju dodatne zahteve, već da mu pruže sigurnost i podršku.

- Svakako, uloga roditelja je uvek podrška, tako i ovoga puta - ističe ona.

Važno je, dodaje, imati na umu da se deca međusobno razlikuju i da ne prolaze kroz proces učenja i prilagođavanja istom brzinom.

- Roditelji treba da znaju da svako dete će napredovati u skladu sa svojim tempom, sa svojim karakteristikama, i sve će to doći na svoje: kod nekoga brže, kod nekoga sporije - kaže.

Zato je, prema njenim rečima, važno da roditelji imaju poverenja u dete, ali i da grade dobar odnos sa učiteljima.

- Neka imaju veru, poverenje pre svega u svoju decu, a zatim da imaju veliko poverenje i saradnju dobru sa učiteljima, odnosno učiteljicama svog deteta. Da imaju jasnu komunikaciju, stalnu komunikaciju, i jednostavno da se drže zajedno - poručuje Šikalerski.

Kako izgleda prvi septembar?

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Za same prvake, prvi septembar trebalo bi da bude dan koji će pamtiti po pozitivnim emocijama. U školi "Jovan Ristić", navodi sagovornica, prijem novih učenika tradicionalno je poseban događaj.

- Kao i svake godine, to je najradosniji dan naše škole, a verujem i svake škole, kada otvaramo vrata za novu generaciju đaka prvaka, za naše najmlađe učenike - kaže Šikalerski.

Doček budućih prvaka, dodaje, nije važan samo za decu, već i za njihove porodice i celu školsku zajednicu.

- Radujemo im se. Ovo dvorište je tada prepuno dečijeg raja, smeha, što đaka prvaka budućih, što naših starijih đaka koji pripremaju priredbu za njih, što baka, deka, roditelja, svih onih komšiluka koji su tu da pruže podršku - opisuje ona.

Cilj je da prvi susret sa školom kod deteta ostavi osećaj sigurnosti i radosti, a ne straha od onoga što dolazi.

- Da to protekne lepo, da ostane u lepom sećanju svima, i taj prvi susret sa školom da prosto probudi jednu pozitivnu emociju - ističe Šikalerski.

Roditelji, osim pitanja o pripremi deteta, imaju i brojna praktična pitanja - kada prvaci dolaze u školu, kako je organizovan prijem, kada će dobiti informacije o udžbenicima i drugim obavezama. Sagovornica ukazuje da se organizacija prvog dana razlikuje od škole do škole.

- Ono što je univerzalno za sve škole to je da počinjemo 1. septembra. A što se tiče vremenske dinamike i načina organizacije prijema prvaka, to je individualno za svaku školu - objašnjava ona.

Zbog toga roditeljima savetuje da informacije potraže direktno od škole koju će njihovo dete pohađati.

- Neka roditelji prate informacije na sajtu škole koju će dete pohađati ili na oglasnoj tabli škole, na ulaznim vratima. Neka pozovu školu“, kaže Šikalerski, uz poruku da će škole nastojati da roditeljima pruže sve potrebne informacije.

Ona je budućim prvacima upućuje poruku koja prevazilazi školske ocene i uspeh.