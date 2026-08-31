Vrhunski lekari iz Londona stižu u Beograd! Četvoro dece dobiće šansu za lečenje, a jednu devojčicu čeka posebna operacija
Zahvaljujući saradnji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i bolnice Great Ormond Street iz Londona, tim vrhunskih stručnjaka ove prestižne klinike boraviće u Beogradu, gde će zajedno sa lekarima Univerzitetske dečje klinike Tiršova obaviti nekoliko veoma složenih operacija kod dece.
Tokom ove sedmice tročlani tim iz Londona, u saradnji sa domaćim lekarima, obaviće transplantaciju bubrega kod 16-godišnje devojčice kojoj će otac donirati organ, piše u saopštenju iz RFZO.
- Od 13. do 17. septembra u Tiršovoj će operisati i poznati dečji kardiohirurg Martin Kostolni, koji će o trošku RFZO obaviti kompleksne operacije urođenih srčanih mana kod četvoro dece - naveli su u saopštenju.
Kako su naglasili, dolazak stručnjaka iz Londona je od velikog značaja, jer se teško bolesnoj deci pruža mogućnost vrhunskog lečenja u svojoj zemlji, a domaćim lekarima prilika za dodatno usavršavanje.
Kurir.rs/ Telegraf.rs