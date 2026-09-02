Ovo su najvažniji crkveni datumi u septembru! 3 velika praznika su pred nama, a jedan dan je posebno važan
Srpska pravoslavna crkva u septembru započinje novu crkvenu godinu, koja počinje 1. septembra, po novom kalendaru. Tokom septembra imaćemo nekoliko važnih crkvenih datuma i velikih slava.
Među najvažnijim danima, koji su u kalendaru obeleženi crvenom bojom su: Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, Mala Gospojina (rođenje Presvete Bogorodice) i Krstovdan. Pored toga postoji još nekoliko važnih datuma tokom kojih se strogo posti, baš kao što je bili tokom nedavnog Gospojinskog posta. U nastavku teksta donosimo vam detaljan vodič kroz crkveni kalendar za septembar.
1. SEPTEMBAR: Početak crkvene (liturgijske) godine
8. SEPTEMBAR: Sabor srpskih svetitelja
Dan posvećen svim svetima koji su potekli iz srpskog naroda, a koji su svojim životom, propovedima i žrtvom utvrdili pravoslavnu veru na ovim prostorima.
11. SEPTEMBAR: Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja
Veliki i tužan praznik posvećen sećanju na mučeničku smrt proroka i Preteče Gospodnjeg Jovana, kojemu je Irod Antipa odrubio glavu na nagovor Irodijade i njene kćeri Salome.
14.SEPTEMBAR: Sveti Simeon Stolpnik
Datum koji se u tradicionalnom crkvenom kalendaru često vezuje za početak poljskih radova i sabiranje plodova, uz blagoslov za predstojeću jesen.
21. SEPTEMBAR: Rođenje Presvete Bogorodice (Mala Gospojina)
Jedan od najvećih Bogorodičinih praznika. Označava dan kada se u roditeljskom domu pravednih Joakima i Ane rodila Devica Marija, koja je postala majka Spasitelja. Praznik je duboko ukorenjen u srpskoj tradiciji.
27.SEPTEMBAR: Vozdizanje Časnog Krsta (Krstovdan)
Praznik posvećen pronalasku i uzdizanju Časnog Krsta na kojem je razapet Isus Hristos. Podseća na pobedu života nad smrću i Hristovo stradanje za spasenje sveta.
30. SEPTEMBAR: Sveti mučenici Vera, Nada, Ljubav i majka im Sofija
Praznik koji slavi hrišćanske vrline personifikovane u tri mlade sestre i njihovu mudru majku, stradale zbog postojane vere u Hrista tokom progona u 2. veku.
Posni dani u septembru
Pravoslavni vernici u septembru poste u skladu sa opštim crkvenim pravilima, koja nalažu post srede i petka. Višednevnih postova nema, ali je važno zapamtiti da se praznici poput Male Gospojine i Krstovdana tretiraju specifično i da se tada jede posna hrana na vodi, bez obzira da li je pitanju sreda, petak ili neki drugi dan.
Kurir.rs/ Espreso