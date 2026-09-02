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Srpska pravoslavna crkva u septembru započinje novu crkvenu godinu, koja počinje 1. septembra, po novom kalendaru. Tokom septembra imaćemo nekoliko važnih crkvenih datuma i velikih slava.

Među najvažnijim danima, koji su u kalendaru obeleženi crvenom bojom su: Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, Mala Gospojina (rođenje Presvete Bogorodice) i Krstovdan. Pored toga postoji još nekoliko važnih datuma tokom kojih se strogo posti, baš kao što je bili tokom nedavnog Gospojinskog posta. U nastavku teksta donosimo vam detaljan vodič kroz crkveni kalendar za septembar.

1. SEPTEMBAR: Početak crkvene (liturgijske) godine

8. SEPTEMBAR: Sabor srpskih svetitelja

Dan posvećen svim svetima koji su potekli iz srpskog naroda, a koji su svojim životom, propovedima i žrtvom utvrdili pravoslavnu veru na ovim prostorima.

11. SEPTEMBAR: Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja

Veliki i tužan praznik posvećen sećanju na mučeničku smrt proroka i Preteče Gospodnjeg Jovana, kojemu je Irod Antipa odrubio glavu na nagovor Irodijade i njene kćeri Salome.

Foto: Printscreen SPC

14.SEPTEMBAR: Sveti Simeon Stolpnik

Datum koji se u tradicionalnom crkvenom kalendaru često vezuje za početak poljskih radova i sabiranje plodova, uz blagoslov za predstojeću jesen.

21. SEPTEMBAR: Rođenje Presvete Bogorodice (Mala Gospojina)

Jedan od najvećih Bogorodičinih praznika. Označava dan kada se u roditeljskom domu pravednih Joakima i Ane rodila Devica Marija, koja je postala majka Spasitelja. Praznik je duboko ukorenjen u srpskoj tradiciji.

27.SEPTEMBAR: Vozdizanje Časnog Krsta (Krstovdan)

Praznik posvećen pronalasku i uzdizanju Časnog Krsta na kojem je razapet Isus Hristos. Podseća na pobedu života nad smrću i Hristovo stradanje za spasenje sveta.

Foto: Profimedia

30. SEPTEMBAR: Sveti mučenici Vera, Nada, Ljubav i majka im Sofija

Praznik koji slavi hrišćanske vrline personifikovane u tri mlade sestre i njihovu mudru majku, stradale zbog postojane vere u Hrista tokom progona u 2. veku.

Posni dani u septembru