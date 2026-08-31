Šokantna prognoza za septembar: Temperature ponovo skaču preko 35 stepeni, a ovog datuma konačno stiže zahlađenje
Nakon vrelog avgusta, vrelina će se nastaviti i tokom septembra.
Današnji, poslednji dan avgusta, doneće Srbiji vedro i vrelo vreme. Maksimalna temperatura biće do 38 stepeni, u Beogradu do 36.
Kasnije posle podne i tokom večeri u severnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim predelima očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i blago osveženje.
Iako će početak septembra doneti malo ugodnije vreme, nastavlja se i dalje ono pravo letnje.
Maksimalna temperatura biće oko 30 stepeni.
Oko 5. septmebra na jedan dan će temperatura naglo skočiti u biće iznad 35 stepeni.
Potom, ponovo blago osveženje za par stepeni, ali će od 8 do 11. septembra ponovo biti vrelo, uz temperature iznad 35 stepeni.
Od 12. septembra blagi pad temperture vazduha, ali ostaje i dalje tropski toplo.
Prema trenutnim prognozama, tropski toplo vreme zadržalo bi se bar do sredine septembra, a letnje tokom većeg dela meseca. Nažalost, nastaviće se i period sušnog vrmena, uz ozbiljan deficit padavina, a ozbiljnijeg osveženja nema na vidiku.
Da se sve više bližimo kalendarskoj jeseni govore i hladnje i svežije noći, dok će one u Beogradu i dalje biti tropske.
Kurir.rs/ Telegraf.rs