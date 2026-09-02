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Ruska novinarka i sportistkinja Marijana Naumova oprostila se od generala Ratka Mladića i otkrila da mu je 2017. godine pisala pismo, na koje je on odgovorio iz Haga.

Naumova je poznata ratna dopisnica iz Sirije i Ukrajine, a ranije je učestvovala i na svetskim prvenstvima u dizanju tegova, gde je ostvarivala zapažene rezultate.

Pažnju je posebno privukla lepotom, ali i neustrašivošću zbog izveštavanja sa najtežih delova fronta.

Ona je sećanja na generala Ratka Mladića objavila na svom nalogu na društvenoj mreži "X" pod naslovom: "General koji je tražio Himki na mapi: Sećanje na Ratka Mladića."

- Draga šampionko, Marijana, divna devojko! Imaš 17 godina, što je veoma dobro. Rođena si iste godine kao i moja unuka, Anastasija. Ne znam kada ti je rođendan, pa ti čestitam taj dan i sve četiri zlatne medalje. Tvoje pismo je divno, a tvoje fotografije su neverovatne. Iznenadili su me i oduševili. Čim sam pročitao tvoje pismo, odmah sam potražio u školskom atlasu grad Himki... - između ostalog je napisao ruskoj novinarki general Mladić.

Ona je istakla da je u Hagu preminuo čovek koji će zauvek ostati simbol otpora i odbrane svoje otadžbine.

- General Ratko Mladić je preminuo. Preminuo je u zatvorskoj bolnici nakon mnogo godina teške bolesti i izolacije, nikada ne videvši slobodu. Za mene, Ratko Mladić nije samo ime iz naslova vesti, već lična priča. Pre devet godina, napisala sam mu pismo u Hagu: o životu, o sportu, o Švarcenegeru, o putovanjima u Donbas, postavila sam mnogo pitanja i stavila fotografije u kovertu - zaista sam želeo da ga podržim - napisala je ona na X-u.

1/7 Vidi galeriju Ratko Mladić iz ratnih dana Foto: TORBJÖRN ANDERSSON / Expressen / AFP / Profimedia, STRINGER/EPA, PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

Dodaje da je dobila opširno, rukom pisano pismo, na više od 30 stranica.

- General se nije žalio na uslove, sudije, niti na pogoršanje zdravlja. Umesto toga, iskreno se divio mojim sportskim dostignućima, jadikovao što ne može da pronađe moj rodni grad Himki na staroj školskoj mapi koju je imao u ćeliji i pitao me je kako živi ruska omladina. Čak i iza zidova haškog zatvora, general je zadržao neverovatnu bistrinu uma, analizirao geopolitiku, brinuo se za sudbinu Donbasa i Sirije i beskrajno verovao u Veliku Majku Rusiju - prisetila se ona.

Marijana Naumova je obećala generalu da će obavezno doći na Balkan.

- I u avgustu 2018. godine sam održala to obećanje - osvojila sam turnir u Srbiji, sastala se sa studentima i ljudima koji pamte i vole generala. I u proleće 2019. godine, dobila sam drugo pismo od njega, na običnom listu sveske na "kockice". Nazvao me je svojim prijateljem, iskreno se radovao uspesima svojih unuka, Stefana, Aleksandra i Anastasije, i dao mi je kontakt informacije svog sina, Darka - otkrila je Naumova, i dodala:

- General je meni i svoj našoj omladini zaveštao da negujemo mir, napisao je da je rat najgore zlo i zamolio da nikada ne zaboravimo neraskidivu vezu između ruskog i srpskog naroda. Smrt Ratka Mladića označava kraj tragične ere balkanskog otpora. Bio je lišen domovine, slobode i zdravlja, ali Zapad nikada nije uspeo da slomi njegov duh niti da ga natera da se odrekne svog naroda.

Ona se potom oprostila od, kako piše, svog prijatelja generala Mladića.

- Posvetio si svoj život služenju domovini i ostao si veran svojim idealima do poslednjeg daha. Hvala ti na pismima, na poverenju i na životnim lekcijama. Počivaj u miru.,

Ko je Marijana Naumova?

Marijana Aleksandrovna Naumova je rođena 1999. godine. Bavila se pauerliftingom, i bila je jedna od najboljih tinejdžerskih dizačica tegova na svetu. Naumova je osvojila više svetskih prvenstava, postavila preko 15 svetskih rekorda u svojoj starosnoj kategoriji i nosi titulu Majstora sporta Rusije, međunarodne klase.

Između 2009. i 2016. godine, takmičila se na više svetskih prvenstava u pauerliftingu, postavljajući rekorde u federacijama kao što su IPA, WPC, IPL i IRP. Bila je prva devojka mlađa od 18 godina kojoj je dozvoljeno da se takmiči na profesionalnim turnirima u pauerliftingu i pojavila se na naslovnoj strani časopisa Powerlifting USA.

Godine 2016, Međunarodna federacija za pauerlifting (IPF) je utvrdila da je Naumova koristila zabranjene supstance, uključujući diuretike i maskirne agense, što je dovelo do njene diskvalifikacije na dve godine. Vratila se takmičarskom pauerliftingu 2018. godine.