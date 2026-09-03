Slušaj vest

Letovanje u Turskoj poslednjih godina sve je privlačnije turistima iz Srbije, posebno onima koji žele da za svoj novac dobiju što više. Dok cene smeštaja u pojedinim grčkim letovalištima tokom špica sezone dostižu visoke iznose, aranžmani u Turskoj sa avionskim prevozom i "ol inkluziv" uslugom mnogima deluju kao povoljnija opcija.

Jedna Beograđanka je sa suprugom i ove godine izabrala Alanju, i to treći put zaredom. Na letovanje su otišli preko turističke agencije, avionom iz Niša, sredinom avgusta, a za aranžman u hotelu sa tri zvezdice izdvojili su oko 700 evra.

- Treću godinu zaredom letujemo u Alanji. Ove godine smo se odlučili za istu destinaciju prvenstveno zbog bezobraznih cena smeštaja u Grčkoj. Za sredinu avgusta u Grčkoj je samo smeštaj za dvoje odraslih bio između 600 i 700 evra i to u apartmanima gde ćemo dodatno morati da doplatimo klimu - priča ona.

Kako kaže, zbog visokih cena u Grčkoj odluku su doneli praktično u poslednjem trenutku.

- Zbog toga smo u poslednji čas rešili da idemo u Tursku jer je "ol inkluziv" sa avionskom kartom za osam dana, odnosno sedam noći, bio već od 650 evra u hotelima sa tri zvezdice, dok je u onim sa četiri od 800 evra pa naviše. Odabrali smo hotel sa tri zvezdice i platili aranžman oko 700 evra. Savetujem one koji žele luksuzniji hotel sa animatorima i zabavnim programima za decu, raznovrsnijom hranom da uplate hotele sa četiri ili pet zvezdica jer je u ovima sa tri manji izbor hrane što možda gurmanima ne odgovara - navodi Beograđanka.

Foto: Youtube Printscreen

Dodatni trošak bile su ležaljke na plaži, ali ni one, prema njenim rečima, nisu bile previsoke.

- Naravno, cena ležaljki ne ulazi u tu cenu. Ležaljke smo doplaćivali i ove godine su za dva evra skuplje nego prošle. Komplet od dve ležaljke i suncobran sa internetom na plaži koštao je 12 evra, što je opet jeftinije od nekih grčkih destinacija - kaže ona.

Šoping mami Srbe

Alanja je, osim po plažama i hotelima, poznata i po šopingu, a upravo su bazari i večernje kupovine nezaobilazni deo odmora mnogih srpskih turista.

- Alanja je inače poznata po dobrom šopingu, pa je tako bilo i ove godine. Mnogi srpski turisti odlaze u večernji šoping, a neki izdvajaju i dane za poznate njihove bazare gde svašta može da se nađe - priča Beograđanka.

Cene pojedinih proizvoda, dodaje, posebno privlače turiste.

- Tri majice za deset evra, preko 20 pari čarapa za deset, 13 pari bokserica za isto toliko, peškiri za plažu od četiri, pet evra... Pa gde to nije, možda nije najbolji kvalitet, ali količinom svakako privlače turiste i poglede, a kad vide i čuju Srbe ne kriju oduševljenje.

Foto: Youtube Printscreen

Kako kaže, nije retkost da turisti tokom boravka potroše stotine evra upravo na kupovinu.

- Neki turisti potroše i više stotina evra samo na šoping, pa često dokupuju kofere kako bi se spakovali - navodi ona.

Na bazarima se, prema njenom iskustvu, mogu pronaći i brojni drugi proizvodi po cenama koje privlače turiste. Parfemi se mogu naći već tri za 15 evra, dok onih manjih ima i za dva, kutije čajeva, 10 njih za dva evra, pakovanja ukusnih lokuma već od dva evra, baklava od pet, alva od tri.

Posebno izdvaja tursku kafu, koja je, kako kaže, znatno jeftinija nego u Srbiji.

- Turska kafa je znatno jeftinija nego u Srbiji i košta od 70 do 90 turskih lira, što je od 160 do 190 dinara.

Na kraju, njeno iskustvo u Alanji najbolje opisuje ono što turistima često govore lokalni vodiči.