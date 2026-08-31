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Povratak sa letovanja iz Grčke pretvorio se u pravu agoniju za Čačanina D. P, koji je sa dvoje maloletne dece više od deset sati proveo na graničnim prelazima, a potom zbog dva ranije počinjena saobraćajna prekršaja morao da se vrati ka jugu Severne Makedonije.

On je najpre, zbog ogromnih gužvi na prelazu Evzoni-Bogorodica, na ulazak u Severnu Makedoniju čekao oko četiri sata. Međutim, prava drama usledila je kada je stigao na granični prelaz Tabanovce, gde su mu službenici saopštili da ima dva saobraćajna prekršaja zbog prekoračenja brzine, zabeležena desetak dana ranije kod Demir Kapije kada je bio sam u vozilu.

- Nakon što sam prošao kroz pakao na prelazu Evzoni-Bogorodica, jer sam sa decom čekao satima, još veći pakao dočekao me je na Tabanovcu. Službenici su me zbog dva prekoračenja brzine zadržali čak još sedam sati, a sa mnom je bilo i dvoje maloletne dece.

Agonija je trajala još duže jer nisu odmah znali kakva je procedura vezano za moj slučaj, pa su morali da pozovu službenike Centra za socijalni rad iz Negotina na Vardaru koji su bili sa decom. Oni su stigli oko tri sata ujutru, nakon čega smo morali da odemo do hotela u tom mestu. Onda, za naredni dan, iako je bila nedelja, zakazano mi je suđenje pred dežurnim sudijom, koji mi je izrekao kaznu od 1.500 evra koju sam odmah morao da platim. Prekršaje sam napravio nekoliko dana ranije, kada sam bio sam u vozilu - kaže D. P. za RINU.

Foto: Uprava carina Republike Srbije

Ostao i bez novca i bez živaca

Ovaj Čačanin svestan je da je napravio saobraćajni prekršaj, ali i želi da upozori vozače iz Srbije da vode računa, jer prekoračenje brzine na teritoriji Severne Makedonije osim novca može da ih košta sate i sate čekanja i maltretiranja. Tome je i te kako doprinelo, kako ističe, neznanje i neprofesionalizam tamošnjih carinika za koje su ovakve rigorozne procedure nešto potpuno novo.

- Radari su me kod Demir Kapije u dva navrata snimili kako vozim dvostruko brže od dozvoljenog u tunelu. Kamere su postavljene odmah na izlasku iz tunela u kom je ograničenje 80 kilometara na sat, dok je čim iz njega izađete 130 km/h. Ja sam svoju kaznu platio jer sam svestan učinjenog prekršaja i zaista sam prošao pakao. I zato želim da apelujem na sve vozače koji putuju kroz Severnu Makedoniju da strogo obrate pažnju na ograničenja, kako ne bi prošli kroz istu golgotu kao ja - poručio je D. P.

Samo na dva granična prelaza, zbog velikih gužvi i procedure u vezi sa prekršajima, ovaj Čačanin je sa decom proveo više od deset sati, ne računajući povratak do Negotina na Vardaru, noćenje i čekanje na suđenje.