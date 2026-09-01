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Ponovo je zazvonio alarm, a potom i školsko zvono. Posle letnjeg raspusta, više od 700.000 učenika širom Srbije danas se vraća u školske klupe, dok intoniranje himne označava početak nove školske godine. Za neke je ovo povratak poznatom ritmu časova, učenja i obaveza, dok za više od 62.000 prvaka počinje jedno sasvim novo poglavlje.

U osnovne škole ove godine vraća se oko 530.000 učenika, dok srednje škole pohađa oko 240.000. Najviše školaraca je, očekivano, u velikim gradovima, a prema podacima Ministarstva prosvete, do sada je upisano 62.400 prvaka.

Posle opuštenijih dana raspusta, za mnoge učenike potrebno je ponovo uspostaviti ritam obaveza, učenja i odmora. Dečji psiholog Rastko Zekić savetuje da se radne navike kod dece grade postepeno, uz jasna očekivanja i podsticanje njihove samostalnosti.

- Ukoliko su deca tokom raspusta bila "raspuštena" i lišena bilo kakve obaveze i odgovornosti u kući, ukoliko nisu čitala, onda smo u suštini zakasnili s davanjem saveta. Suština svega je da kod deteta prvenstveno treba razvijati radne navike i frustracionu toleranciju da trpe ono što im se predstavlja kao obaveza, a to su prvenstveno kućne obaveze, a onda su radne navike i odnos prema obavezama koje stiču u školi samo nadogradnja svega toga - ističe Zekić za Kurir.

Veća odgovornost

Foto: Privatna Arhiva

Dodaje da je važno da se deca postepeno osamostaljuju u procesu učenja, što podrazumeva da roditelji ne kontrolišu stalno njihove školske obaveze, već da im daju prostor da preuzmu odgovornost za svoje postupke. Kako objašnjava, preterano insistiranje roditelja da dete uči može dovesti do toga da se ono pasivizira, pa školske obaveze umesto detetovih postanu roditeljska odgovornost. Zato, smatra Zekić, roditelji treba da dozvole deci i da snose posledice neodgovornosti, poput lošije ocene, umesto da ih konstantno pritiskaju da uče.

- Kad je reč o detetu koje kreće u prvi razred, najvažnije je raditi na disciplini i osnovnim radnim navikama. Za početak, dete treba da nauči da sedi kod kuće i jede za stolom, da izdrži da ne ustaje stalno, jer ako to ne može da podnese ni u kućnim uslovima, teško je očekivati da će imati adekvatno ponašanje i angažovanje na času - kaže sagovornik i dodaje:

- Važno je razvijati i odnos prema obavezama, ako se one stalno odlažu i izbegavaju, dete može postati neodgovorno i naviknuti da čeka roditeljski alarm. Posebno kod mlađe dece treba podsticati razvoj pažnje, što podrazumeva da što duže mogu da se posvete jednoj stvari, da ne odustaju lako i da ne budu površni. Detetu treba jasno staviti do znanja šta se od njega očekuje, gde nešto počinje i završava se, i biti dosledan u tim zahtevima.

Foto: Tyler Olson/Shutterstock

Zdravstveni saveti

Zekić ne savetuje kažnjavanje dece zbog ocena, već smatra da odgovornost i odnos prema obavezama treba graditi njihovim postepenim osamostaljivanjem.

- Važno je da dete ima osećaj da doprinosi porodici kao zajednici, tu kritikujem zastupljenu floskulu "škola je tvoja jedina obaveza" - zaključuje.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je kod novih školaraca posebno važno radne navike graditi postepeno - kratkim i redovnim aktivnostima, pripremom školskog pribora i samostalnim obavljanjem jednostavnih zadataka.

Školski kalendar Ministarstvo prosvete je objavilo kalendar za školsku 2026/2027. godinu za osnovne i srednje škole. Prema tom kalendaru, nova školska godina u Srbiji počinje 1. septembra i završava se 11. juna 2027. godine za učenike od prvog do sedmog razreda. Đaci će imati pet raspusta. Mala matura je zakazana za 14, 15. i 16. jun 2027. godine. Takođe, predviđeno je da škole ubace i jednodnevnu posetu učenika specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u periodu od 17. maja do 25. juna.

- Kod starijih učenika dobra organizacija vremena može pomoći da se izbegne odlaganje obaveza i nagomilavanje školskih zadataka. Dovoljno i kvalitetno spavanje važno je za pažnju, koncentraciju, učenje, pamćenje i emocionalno funkcionisanje. Deci uzrasta od šest do 12 godina potrebno je 9-12 sati sna, dok se adolescentima uzrasta od 13 do 18 godina preporučuje 8-10 sati sna dnevno. Važno je uspostaviti približno isto vreme odlaska na spavanje i buđenja, uključujući vikend. Pred spavanje treba izbegavati aktivnosti koje razbuđuju, kao i dugotrajno korišćenje telefona, tableta i drugih ekrana. Školski dan ne bi trebalo započinjati bez doručka - navodi "Batut".

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Podsetnik za roditelje Za uspostavljanje rutine potrebno je vreme

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Budite podrška umesto da stvarate dodatni pritisak

Pružite podršku u obavljanju svakodnevnih obaveza, ali podstaknite samostalnost

Podstičite dete da se druži s vršnjacima, sarađuje s njima i gradi odnose u kojima se svi osećaju prihvaćeno i uvaženo Kalendar

Srbija:

Početak školske godine za osnovce - 1. septembar

Završetak prvog polugodišta za osnovce - 30. decembar

Početak drugog polugodišta za osnovce - 18. januar 2027.

Što se tiče srednje škole, drugo polugodište se završava 18. juna 2027, osim za maturante. Maturanti u gimnazijama završavaju drugo polugodište 21. maja, a maturanti srednjih stručnih škola 28. maja 2027.



Vojvodina:

Početak školske godine za osnovce - 1. septembar

Završetak prvog polugodište za osnovce - 23. decembar

Početak drugog polugodišta za osnovce - 11. januar 2027.

U srednjim školama se drugo polugodište završava 18. juna 2027. godine, osim za maturante. Maturanti u gimnazijama završavaju drugo polugodište 21. maja, a maturanti srednjih stručnih škola 28. maja 2027. Učenici će imati ukupno pet raspusta Jesenji raspust - od 11. do 13. novembra (uz dane vikenda - raspust će trajati pet dana)

Zimski raspust - od 31. decembra do 15. januara 2027. u Srbiji, odnosno od 24. decembra do 8. januara 2027. godine u Vojvodini

Sretenjski raspust - od 15. do 19. februara 2027. godine (uz dane vikenda raspust će trajati nedelju dana)

Prolećni raspust - od 30. aprila do 4. maja

Letnji raspust - od 14. juna 2027. godine