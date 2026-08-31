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Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević boravila je danas u Pčinjskom upravnom okrugu, gde je povodom početka nove školske godine donela poklon pakete namenjene svim đacima prvacima u Vranju i Surdulici. Za učenike prvog razreda osnovne škole u Vranju, ministarstvo je obezbedilo 650, a u Surdulici ukupno 170 paketića.

- Naši darovi su mali znak pažnje, ali iza njih stoji mnogo veća poruka. Želimo da porodice u Vranju i Surdulici znaju da država misli na njih i da mogu da računaju na našu podršku. Populaciona politika nije jedna mera niti jedan projekat, već ona podrazumeva stvaranje boljih uslova za život porodica, odrastanje dece i ostanak ljudi u svojim sredinama“, poručila je ministarka.

Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Tokom boravka u Vranju, Žarić Kovačević se sastala sa gradonačelnikom Slobodanom Milenkovićem, dok je u Surdulici razgovarala sa predsednicom opštine Aleksandrom Popović o merama podrške porodicama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje.

Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Opština Surdulica je ove godine, u okviru Programa za dodelu bespovratnih sredstava JLS za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece od ministarstva dobila 12 miliona dinara za parterno uređenje objekta vrtića PU „Naša radost“, dok u Vranju ministarstvo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) realizuje program „Ljudi čine grad“. Do sada je, u okviru programa, uređena učionica na otvorenom u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, a uskoro počinje i izgradnja tri dečija igrališta „po meri dece i porodica“.

Foto: Danja Mataruga/Ministarstva za brigu o porodici i demografiju