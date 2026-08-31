Verovatno ne postoji čovek koji nije bio u dilemi da li da blisku osobu opomene da greši ili čini zlo , ili da se ne meša i prećuti svoje mišljenje kako ne bi izazvao raspravu i bio pogrešno protumačen.

- Nije nam zabranjeno, nego je čak i naša dužnost kada vidimo da neko čini zlo, da mi vidimo da je to zlo. Ali onda tu je naša molitva Bogu da se on ispravi, i da kada se smire naša osećanja kroz nekoliko dana ili meseci, treba reći tome bratu, da to što čini nije dobro. Sveti Vasilije Veliki opominje: "Nemoj da zbog lažnog bratoljublja ti budeš bratoubica". Ne učinivši što možeš, ne opomenuvši ga na miran način, ti ćeš na taj način pomoći njemu da izgubi dušu."