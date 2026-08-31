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Zbog svoje smernosti i skromnosti patrijarh Pavle bio je i ostao najvoljeniji srpski patrijarh. Njegovi saveti i mudre misli prepričavaju se i prenose među vernicima sa velikim poštovanjem.

Verovatno ne postoji čovek koji nije bio u dilemi da li da blisku osobu opomene da greši ili čini zlo, ili da se ne meša i prećuti svoje mišljenje kako ne bi izazvao raspravu i bio pogrešno protumačen.

Prema rečima patrijarha Pavla, rešenje je u smernoj opomeni.

Patrijarh Pavle
Foto: Profimedia

- Nije nam zabranjeno, nego je čak i naša dužnost kada vidimo da neko čini zlo, da mi vidimo da je to zlo. Ali onda tu je naša molitva Bogu da se on ispravi, i da kada se smire naša osećanja kroz nekoliko dana ili meseci, treba reći tome bratu, da to što čini nije dobro. Sveti Vasilije Veliki opominje: "Nemoj da zbog lažnog bratoljublja ti budeš bratoubica". Ne učinivši što možeš, ne opomenuvši ga na miran način, ti ćeš na taj način pomoći njemu da izgubi dušu."

Kurir.rs/ sensa.mondo

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