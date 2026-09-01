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Takmičenje učenika ugostiteljskih škola tradicionalni je bio deo programa leskovačke Roštiljijade. To je prilika da se odmere snage, pokažu znanje, veština i kreativnost, ali i pokupe tajne velikih leskovačkih majstora roštilja.

Samo ovako sitno iseckan crni luk može u leskovačku pljeskavicu. Daje joj sočnost i specifičan ukus, ali važno je i oblikovanje, prvo u loptu pa polako u krug da svuda bude jednake debljine. Tajne dobrog roštilja rado đacima otkrivaju leskovački majstori.

- Pokušavamo da im kažemo u čemu je što kažete trik ili tajna da se napravi jedna dobra pljeskavica, dobri ćevapčići kako se pravilno peče, servira i tako dalje - kaže Zoran Todorović, profesor kulinarstva u penziji i predsednik žirija.

Ćevap ne sme da bude tanak na krajevima, mora da igra na skari, a to se postiže postavljanjem levka pod određenim uglom. Saveti zlata vredni.

- Ipak ima ovde ljudi koji su stručniji i znaju znatno više od nas - kaže Ilija Mladenović, učenik iz Vranja.

Ovako se pravilno secka luk za pljeskavicu Foto: RTS Prinscreen

Novi Pazar ima svoj čuveni ćevap, ali nije svejedno takmičiti se u prestonici roštilja.

- Imamo tremu, ali brzo je prebrodimo. Danas spremamo pljeskavicu i ćevape, mislim da će sve biti u redu - kaže Tarik Plojović, učenik iz Novog Pazara.

Radna i kreativna atmosfera u kuhinji leskovačke Trgovinsko-ugostiteljske škole. Pljeskavica i ćevapi su obavezni, treći specijalitet je po izboru i tu dolazi do izražaja mašta i veština.

- Pravim punjeni pileći file sa pirinčem i lukom i pire od krompira za prilog - navodi Gabrijela Kostadinova, učenica iz Ćustendila.

Kulinarski tehničari iz Leskovca prvaci su Srbije, za njih je ove godine rezervisano revijalno učešće, ali to ne znači da je elan za pripremu i dokazivanje manji.

- Rolovanu piletinu sa sušenim paradajzom, šargarepom i kukuruzom šećercem, poenta jela je da se sve tri boje vide i da presek bude dobar - kaže Filip Gerov, maturant iz Leskovca.

Uz leskovačke đake i profesori, da pokažu kako se barata mašicama i ukažu na važne korake u pečenju i detalje koji donose pobedu.

1/7 Vidi galeriju Takmičenje učenika u pripremi jela sa roštilja na Roštiljijadi u Leskovcu Foto: RTS Printscreen

- Ukus, mada i oblik, izgled i ceo taj servis na tanjiru je presudan kod komisije - kaže Ivica Zdravković, profesor kulinarstva Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu.

Ovo je tradicionalno takmičenje čiji je domaćin leskovačka Trgovinsko-ugostiteljska škola.

- Došli su nam gosti iz Makedonije, Bugarske kao i gradova širom Srbije Pripolja, Čajetine, Vranja, Niša. Veliko zadovoljstvo nam je što su deca to jest učenici prepoznali takmičarski duh i osim kulinarskih veština koje vešto pokazuju razvijaju i timski duh i kreativnost u nastavi - navodi Ana Simić, direktor Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu.