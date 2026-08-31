Da li se posti na Malu Gospojinu

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Veruje se da je međudnevnica, odnosno vreme od Velike do Male Gospojine, najbolje za skupljanje plodova i lekovitog bilja, jer tada imaju posebna svojstva. Beru se borovnice i lekovite trave, koje će doneti zdravlje i blagostanje svima u domu.

– Narodni običaji su raznoliki u različitim delovima Srbije, a verovalo se da u periodu od Velike do Male Gospojine, od 28. avgusta do 21. septembra, treba prikupljati lekovito bilje koje baš tada poseduje najsnažnije dejstvo – kaže prof. dr Vesna Marjanović, etnolog.

Međudnevničke trave

Ako poštujete stare narodne običaje, od danas pa sve do 21. septembra berite takozvane međudnevničke trave – kičicu iz familije lincura, ricinus, hajdučku travu, papričicu, ugaslicu, konjski bosiljak, cvet od lipe, zreo rod od korova, drena, šipka, oskoruše, šljive i trna, drugi rod od jabuke i malu zelenu lubenicu. Smatra se da će doneti sreću svakoj porodici, a ujedno su i narodni lekovi za tretiranje mnogih bolesti.

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Međudnevica je vreme kada žene treba posebno da vode računa. Muškarci mogu da rade sve poslove, ali se ženama ne preporučuje da bilo šta započinju, već da samo što pre završe započeto.

Ako ste od onih koji mnogo vremena provode u prirodi, ovih dana budite naročito oprezni. Veruje se da se tokom međudnevice Sveti Sava dogovara sa zverima o tome koliko štete će napraviti preko zime. Slično toj legendi, u ove dane su zmije najljuće, pa ih se treba čuvati.

Jaja koja u ove dane snesu kokoške ne treba iznositi na pijacu niti koristiti za jelo već samo za nasad.

Veruje se da je međudnevnica vreme za susrete i obnovu prijateljstva kako bi svi u miru i blagostanju dočekali zimu.

Tokom ovih dana nekada se nije venčavalo, dok danas mnogi rado biraju lepe septembarske dane.

U Hercegovini period od Velike do Male Gospojine zovu i Nesnovica.