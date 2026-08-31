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Preuzimanje pošiljki sada je još jednostavnije za korisnike koji kupuju putem interneta, zahvaljujući kompanijama NIS i X Express čiji su paketomati dostupni i na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama širom Srbije.

Bilo da ste na putu do ili sa posla, idete u kupovinu ili pravite kratku pauzu za kafu, Vaš paket čeka na sigurnom mestu - i to 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Kako radi X Express paketomat?

Ceo proces je jednostavan i možete ga završiti za svega nekoliko trenutaka:

1. Kada paket stigne u paketomat, na Vaš telefon stiže SMS ili Viber poruka sa jedinstvenim kodom.

2. Na samom paketomatu unesete dobijeni kod i preuzmete svoju pošiljku.

Foto: Promo

Šta ako paket plaćate pouzećem?

Ukoliko svoju porudžbinu niste platili unapred, plaćanje možete obaviti na benzinskoj stanici gotovinom, domaćom „Dina“ platnom karticom ili „IPS“ plaćanjem, odnosno skeniranjem QR koda u mobilnoj aplikaciji banke. Nakon što je plaćanje izvršeno, preuzimanje pošiljke vrši se na paketomatu u svega nekoliko jednostavnih i praktičnih koraka.

Sa 70 novih H Express paketomata na benzinskim stanicama NIS-a, uz već postojeću mrežu paketomata D Express-a i „Pošte Srbije“, onlajn kupovina postaje još fleksibilnija i jednostavnija. Detalje o maloprodajnim objektima NIS- a na kojima je omogućena ova usluga možete pronaći na sajtovima NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica i X Express kurirske službe ili pozivom na besplatan broj 0800 00 8888.