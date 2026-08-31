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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević u ponedeljak je boravila u Vranju. Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima, priredio je prijem za ministarku, a nakon sastanka kome su prisustvovali predsednica Skupštine grada Zorica Jović, zamenik gradonačelnika Milan Ilić i gradska većnica Danijela Milosavljević, Žarić Kovačević je istakla da je svaka lokalna zajednica posebna i građani imaju različite potrebe, prema kojima ministarstvo usmerava svoj rad.

“Saradnja između ministarstva i Grada Vranja je uvek bila dobra, čime pokazujemo da smo na istom zadatku i da ujedinjeni možemo da postignemo najbolje rezultate. Ona je dodatno olakšana postojanjem Saveta za porodicu na lokalnom nivou, koji predstavlja direktnu vezu sa ministarstvom. Takođe, jedan od primera dobre saradnje jeste izgradnja tri dečja igrališta u Vranju, koja će se realizovati kroz projekat ,,Ljudi čine grad“. Za ove radove izdvojeno je 8 miliona dinara“, rekla je ministarka.

Više od 1700 porodica sebi obezbedilo krov nad glavom, država uložila više od 28 miliona evra

- Više od 1700 porodica je sebi obezbedilo krov nad glavom, a država je u to uložila više od 28 miliona evra. Dobra vest za sve porodice iz Vranja, koje su konkurisale u ministarstvu, jeste da će u prvoj polovini septembra biti održana komisija, na kojoj će biti razmatrano znatno više zahteva, jer smo rebalansom budžeta uspeli da uvrstimo još dodatnih 200 miliona dinara za kupovinu prve nekretnine, zaključila je u Vranju ministarka Žarić Kovačević.

Ona je dodala da je za godinu dana postojanja Alimentacionog fonda država uložila više od 62 miliona dinara, za više od 900 dece.

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