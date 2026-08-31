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Grupa od 20-ak srpskih turista doživela je pravu dramu u mestu Ofrinio Bič u Grčkoj kada ih vlasnici objekta nisu pustili u smeštaj jer novac za smeštaj nije uplaćen na njihov račun.

Naime, grupa srpskih turista je uplatila aranžman preko poznate turističke agencije iz Beograda u vili "Green Almond", ali ih vlasnici objekta ne puštaju u smeštaj, kako se prenosi, jer im novac od te agencije nije uplaćen.

V.M. sa Novog Beograda je od 7 sati jutros sa grupom turista bez prevoza i vodiča.

- Došli smo organizovanim autobuskim prevozom i doslovno smo zarobljeni. Turistička agencija nam preko telefona tvrdi da je novac uplaćen, dok grčki partneri pokazuju dokaze da uplate nema i ne daju nam ključeve. Među nama ima starijih ljudi i dece, od kojih je jedno dete sa invaliditetom. Uspeli smo samo da unesemo kofere i smestimo stvari u prostorije te agencije kako ne bi bile na ulici - kaže i dodaje:

- Trenutno svi stojimo ispred i ne znamo gde ćemo provesti noć. Najgore je što grupa neprestano raste — upravo pristižu i naši ljudi koji su došli sopstvenim automobilima i zatiču istu situaciju - kaže Beograđanka.

Foto: RINA

Grčka partnerska agencija je poslala srpskoj zvanično pismo koje je dato putnicima na uvid kao dozak. U tom dokumentu, kako navodi pomenuti list, detaljno se objašnjava da novac za njihove rezervacije nije prebacila kompanija koja stoji iza ugovaranja ovog aranžmana.

- Ovim putem vas obaveštavamo da, na današnji dan, 31. avgusta 2026. godine, preostali iznos duga kompanije Travel Industry Managment Systems, po osnovu rezervacija smeštaja i bukinga za goste čiji je dolazak planiran za danas, nije uplaćen na bankovni račun naše kompanije. Uprkos našim prethodnim komunikacijama i učestalim zahtevima za izmirivanje dospelih dugovanja, uplata neophodna kako bismo nastavili sa smeštajem navedenih gostiju nije primljena.

Shodno tome, a usled kontinuiranog neplaćanja ugovorno dospelih iznosa, ovim vas obaveštavamo da nismo u mogućnosti da izvršimo prijavu (prijem) i smeštaj gostiju čiji je dolazak planiran za danas. Odgovornost za posledice koje proisteknu iz neizmirivanja preostalog iznosa duga snosi isključivo Travel Industry Managment Systems. Oštro preporučujemo da o ovoj situaciji odmah obavestite pogođene goste kako bi preduzeli sve neophodne mere u vezi sa svojim smeštajem i aranžmanima putovanja - navodi se u pismu grčke agencije.