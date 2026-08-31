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Organizovanje venčanja često zahteva mnogo više vremena od samog odlaska kod matičara, pa zaposleni neretko računaju da im Zakon o radu automatski garantuje pet slobodnih dana. Međutim, zakon je ovo pravo uredio nešto drugačije.

Prema članu 77 Zakona o radu, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do pet radnih dana tokom jedne kalendarske godine u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima koje predviđaju akti poslodavca.

To znači da venčanje jeste zakonski osnov za plaćeno odsustvo, ali ne znači da svaki zaposleni automatski dobija svih pet dana.

Kod jednog poslodavca za sklapanje braka mogu biti predviđena dva ili tri dana, dok drugi može da odobri svih pet. Kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu može biti ugovoreno i povoljnije pravo, odnosno odsustvo duže od zakonskog okvira.

Zbog toga bi zaposleni pre planiranja odmora trebalo da proveri dokumente koji važe kod njegovog poslodavca ili da se obrati kadrovskoj službi.

Odsustvo je plaćeno i ne oduzima se od godišnjeg odmora

Dani odobreni zbog sklapanja braka predstavljaju plaćeno odsustvo. Za to vreme zaposleni ima pravo na naknadu zarade, a iskorišćeni dani ne odbijaju se od godišnjeg odmora.

Poslodavcu je potrebno podneti zahtev, najčešće u pisanom obliku, a može biti zatražen i dokaz o sklapanju braka, poput izvoda iz matične knjige venčanih ili potvrde matičara.

Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

Zakon ne propisuje jedinstven rok u kojem se zahtev mora podneti, pa je najbolje da zaposleni obavesti poslodavca čim datum venčanja bude određen.

Slobodni dani nisu namenjeni medenom mesecu

Plaćeno odsustvo odnosi se na sklapanje braka i treba da bude vremenski povezano sa venčanjem. Ono se ne može automatski čuvati i koristiti nekoliko meseci kasnije kao dodatak godišnjem odmoru.

Ako je zaposlenom potrebno više vremena zbog priprema, putovanja ili medenog meseca, preostale dane mora da pokrije godišnjim odmorom ili, uz saglasnost poslodavca, neplaćenim odsustvom.

Važno je i da se ograničenje do pet dana odnosi na ukupan broj dana po osnovama iz prve grupe člana 77 tokom kalendarske godine. Pet dana zbog smrti člana uže porodice i dva uzastopna dana za dobrovoljno davanje krvi predstavljaju zasebna prava i ne ulaze u taj zbir.