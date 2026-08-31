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Vladica Stanković, poznati zmijolovac, pronašao je jedno od najvećih legla stršljena u jednoj kući u Srbiji — scena koja do sada nije snimljena i podeljena na njegovom Instagram profilu "Udruženje poskok", gde redovno objavljuje svoje akcije.

Da stvar bude gora, na tavanu nije bilo jedno leglo, već dva i to na samo sedam do osam metara udaljenosti jedno od drugog.

- Ovo je nešto posebno samo da vidite koliko je. Ovo je neverovatno, ogromno leglo - rekao je Vladica dok je procenjivao sitaciju pre nego što se bacio na posao da leglo ukloni sa ovog mesta.

Leglo krilo 1.000 stršljena

Budući da su dva legla bila skrivena na tavanu ove jedinice, to znači da je čak 2.000 stršljena "živelo" ovde. Po pozivu ljudi, Vladica se, kao i uvek odmah bacio na posao, prvo da utvrdi gde se stršljenovi skrivaju, a onda i da ih pažljivo ukloni.

- Jedno ovakvo leglo može da napravi od 400 do 1.000 jedinki, a ovde sigurno ima 1.000. Ovo je ozbiljno leglo - objasnio je Vladica.

Kako uopšte nastaje ovakvo gnezdo stršljena?

Kako je ranije objašnjavao, gnezdo stršljenova predstavlja pravo inženjersko čudo napravljeno od stopljenog drveta. Ova fascinantna, ali za mnoge jeziva arhitektura, rezultat je predanog rada matice.

- Matica žvaće sitne komadiće drveta i od te pulpe stvara savršeno klimatizovano gnezdo. Unutar tog umetničkog dela temperatura je uvek tačno 31 stepen i ono nikada ne može da se pregreje - objasnio nam je ranije Vladica.

Iako su ovi insekti uvek opasni, oni imaju stroga pravila ponašanja i, ako ih ne ugrožavate, neće vas dirati. Međutim, najveći problem nastaje zbog ljudske reakcije. Nagli pokreti i mahanje rukama dodatno razdražuju i plaše stršljena. On to doživljava kao direktan napad na sebe, te dobija potrebu da se brani, što se vrlo često završava ubodom. Posebna opasnost preti ako insekti osete da je ugroženo njihovo gnezdo.

Foto: Shtterstock

- Oni imaju svoje stražare i izviđače koji neprekidno motre na situaciju. Ako procene da je leglo u opasnosti, stršljen koji vas ubode istog sekunde ispušta feromon, miris za uzbunu. Taj miris je signal za čitavu armiju koja se u sekundi sjati i kreće u masovni napad na isto mesto na telu - upozorava naš sagovornik.

Ujed stršljena može izazvati anafilaktički šok i teške alergijske reakcije, a Stanković ističe surovu istinu da je nekada dovoljan samo jedan ujed da dođe do smrtnog ishoda

Kurir.rs/Telegraf