Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar Mladenovac, gde je provela dan sa našim starijim građanima, a utiske je podelila na svom Instagram profilu. 

- Zbog njih mi nikada ništa nije teško. Kada se rastajemo obično zahvaljuju na tome što smo im ulepšali dan, a ne znaju da su mnogo više oni ulepšali naš - navela je. 

Pogledajte u nastavku kako je izgledao susret: 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvo"Za svaku obrisanu suzu majke borca, za nevidljive kojima ste dali na značaju" Ministarka Stamenkovski u Gerontološkom centru u Mladenovcu (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski posetila Gerontološki centar u Šapcu, korisnici je dočekali sa oduševljenjem: Partija domina, druženje, i, pre svega, razgovor
Milica Đurđević Stamenkovski.jpg
DruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI O VELIKOM POSLU KOJI JE URAĐEN U KUČEVU: Nema većeg zadovoljstva nego kada obećanja pretvorimo u konkretna dela
Milica Đurđević Stamenkovski Kučevo
DruštvoREKONSTRUKCIJA ZAVRŠENA PRE ROKA! Ministarka Stamenkovski posetila Gerontološki centar u Kučevu
Milica Đurđević Stamenkovski Gerontološki centar Kučevo (7).jpeg