Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar Mladenovac, gde je provela dan sa našim starijim građanima, a utiske je podelila na svom Instagram profilu.

- Zbog njih mi nikada ništa nije teško. Kada se rastajemo obično zahvaljuju na tome što smo im ulepšali dan, a ne znaju da su mnogo više oni ulepšali naš - navela je.