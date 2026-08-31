Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar u Mladenovcu i poručila da joj za starije sugrađane nikada ništa nije teško
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"ZBOG NJIH MI NIŠTA NIJE TEŠKO!" Dirljiv susret ministarke Đurđević Stamenkovski sa najstarijima u Mladenovcu: Oni ne znaju koliko su oni nama ulepšali dan!
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar Mladenovac, gde je provela dan sa našim starijim građanima, a utiske je podelila na svom Instagram profilu.
- Zbog njih mi nikada ništa nije teško. Kada se rastajemo obično zahvaljuju na tome što smo im ulepšali dan, a ne znaju da su mnogo više oni ulepšali naš - navela je.
Pogledajte u nastavku kako je izgledao susret:
Kurir.rs
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