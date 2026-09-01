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Danas počinje nova školska godina, a sa povratkom dece u škole, od jutros je i na ulicama znatno veći broj dece, među kojima mnogi prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju. Zato je važno da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni – ne samo tokom prvih školskih dana već tokom cele godine.

Nadležni iz Agencija za bezbednost saobraćaja danima apeluju navozače da drastično smanje brzinu i povećaju pažnju, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će se u zonama oko škola sprovoditi pojačana akija kontrole učesnika u saobraćaju.

U novoj 2026/27 godini nastavu će ukupno pohađati 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka.

Opreznost, strpljenje, manja brzina

Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na vozače da povećaju opreznost, smanje brzinu i pokažu dodatno strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju.

Podsećaju da će početak nove školske godine doneti veći broj dece na ulicama i putevima, naročito u jutarnjim časovima i u blizini škola.

Zona škole Foto: Kurir Televizija

Za mnoge prvake to će biti prvi samostalni koraci u saobraćaju, dok će se ostali učenici posle letnjeg raspusta ponovo privikavati na svakodnevni put od kuće do škole i nazad.

- Deca ne mogu uvek pravilno da procene brzinu i udaljenost vozila, a njihovu pažnju lako mogu zaokupiti razgovor, igra ili drugari. Ona mogu iznenada promeniti pravac kretanja ili zakoračiti na kolovoz, zbog čega vozač mora da predvidi moguću opasnost i vozi tako da može blagovremeno i bezbedno da zaustavi vozilo - navode u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Saveti vozačima

Vozači, dok se približavate školi, pešačkom prelazu ili mestu na kojem se kreću deca:

smanjite brzinu i pažljivo pratite prostor ispred i pored kolovoza,

u zoni škole poštujte ograničenje do 30 km/h u naselju, odnosno do 50 km/h van naselja, u periodu od 7 do 21 čas, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno,

obratite pažnju i na dete koje stoji pored kolovoza i pokazuje nameru da pređe ulicu;

zaustavite vozilo i propustite decu koja stupaju, pokazuju nameru da stupe na pešački prelaz ili se već nalaze na pešačkom prelazu,

budite posebno oprezni na raskrsnicama, autobuskim stajalištima, pri skretanju u bočnu ulicu i u blizini parkiranih vozila,

ne koristite mobilni telefon tokom vožnje i ne dozvolite da vam bilo šta odvrati pažnju sa puta,

ne parkirajte na trotoarima, pešačkim prelazima i drugim mestima na kojima zaklanjate decu od pogleda drugih vozača, jer

na taj način onemogućavate deci da na vreme uoče vozila koja im se približavaju. Vreme kada je posebno neophodan oprez u zonama škola

Iz Agencije apeluju na vozače da posebno budu pažljivi u vreme kada deca dolaze u školu i vraćaju se kući, jer je tada saobraćaj u zoni škole najintenzivniji.

Foto: Kurir/T.Ilić

- Na malom prostoru susreću se deca, vozila roditelja, javni prevoz i drugi učesnici u saobraćaju, a dečja žurba ili samo trenutak nepažnje mogu ugroziti njihovu bezbednost. Zato budite strpljivi i zaustavljajte se i parkirajte isključivo na mestima predviđenim za to, odnosno na kojima ne ometate kretanje dece i ne zaklanjate ih od pogleda drugih vozača - savetuju iz Agencije.

Nekoliko sekundi strpljenja i manja brzina neće značajno produžiti putovanje, ali mogu biti presudni za bezbednost deteta. Agencija za bezbednost saobraćaja zato poziva vozače da, naročito tokom prvih školskih dana, ali i tokom cele godine, povećaju opreznost naročito u zoni škole, poštuju saobraćajne propise i omoguće svakom detetu da bezbedno stigne do škole i vrati se kući.

- Kada su deca na putu, oprez nije samo obaveza, to je odgovornost svih nas - poručuju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Pojačana kontrola saobraćaja

Istovremeno, MUP je juče sapštio da će pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, povodom početka nove školske godine sprovoditi mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole

Akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno:

prekoračenja brzine,

nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu,

nepropisnog prevoženja dece u vozilima,

nepropisnog parkiranja u zonama škola.

- Naglašavamo da je u poslednjih pet godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno. Takođe, podsećamo i da je tokom prošlogodišnje akcije "Škola“ za svega mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja - navodi se u saopštenju MUP-a.

Foto: Kurir/D.Đ.

Dete zaslužuje da bezbedno stigne u školu i vrati se kući

Koliko je bitan povean opret sa početkom škole, skreću pažnju i iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Pozivajući se na podatke Agencije za bezbednost saobraćaja za petogodišnji period od 2020. do 2024. godine, oni navode da je u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo 59 dece uzrasta do 14 godina, dok je 6.757 dece lakše ili teže povređeno.

- Deca su najčešće stradala kao putnici u vozilima i kao pešaci. Dečaci su među povređenom decom zastupljeniji od devojčica, što se povezuje sa većom izloženošću i sklonošću rizičnijem ponašanju - navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Ističu da svako dete zaslužuje da bezbedno stigne u školu i vrati se kući.

- Deca spadaju u najranjivije učesnike u saobraćaju. Zbog uzrasta i nedovoljnog iskustva, ona još uvek nisu u stanju da uvek pravilno procene rizik, brzinu i udaljenost vozila, niti vreme potrebno za bezbedan prelazak ulice. Njihovu pažnju lako mogu omesti saobraćajna buka, razgovor, mobilni telefon, igra ili žurba da stignu u školu ili kući.

- Zbog niže telesne visine deca imaju ograničen pregled saobraćaja, naročito između parkiranih vozila, a istovremeno ih i vozači teže i kasnije uočavaju. Njihove reakcije mogu biti nagle i nepredvidive, pa vozači moraju biti spremni da blagovremeno uspore i zaustave vozilo - podsećaju u Zavodu.

Deca uče od starijih

Podsećaju da deca uče posmatrajući i oponašajući odrasle.

- Roditelji i drugi koji brinu o deci zato imaju ključnu ulogu u razvijanju njihovih bezbednosnih navika. Nije dovoljno samo objasniti pravila - potrebno je dosledno ih primenjivati tokom svakodnevne šetnje, prelaska ulice i vožnje - kažu stručnjaci Zavoda.

Bezbedno pešačenje od kuće do škole

Dete treba da se nauči da:

uvek hoda trotoarom, što dalje od kolovoza,

ulicu prelazi isključivo na obeleženom pešačkom prelazu, mirnim korakom i bez trčanja,

pre prelaska ulice stane i pogleda levo, desno, pa ponovo levo, a zatim pređe tek kada se uveri da je bezbedno,

nikada ne istrčava na kolovoz, čak ni za loptom ili drugom igračkom,

se ne igra u blizini ulice, na parkingu ili između parkiranih vozila, gde ga vozači teško mogu uočiti,

ne koristi mobilni telefon, slušalice i druge uređaje dok se kreće u saobraćaju.

U uslovima smanjene vidljivosti, poput magle, sumraka, mraka ili padavina, dete bi trebalo da nosi svetlu odeću i reflektujuće elemente na jakni, rancu, obući ili odeći.

Za kišne i vetrovite dane kabanica je bezbedniji izbor od kišobrana, koji može ograničiti vidno polje i ometati kretanje.