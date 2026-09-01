Crveni alarm za vozače! Deca su ponovo na ulicama, policija kreće u akciju - 4 stvari pod lupom
Danas počinje nova školska godina, a sa povratkom dece u škole, od jutros je i na ulicama znatno veći broj dece, među kojima mnogi prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju. Zato je važno da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni – ne samo tokom prvih školskih dana već tokom cele godine.
Nadležni iz Agencija za bezbednost saobraćaja danima apeluju navozače da drastično smanje brzinu i povećaju pažnju, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će se u zonama oko škola sprovoditi pojačana akija kontrole učesnika u saobraćaju.
U novoj 2026/27 godini nastavu će ukupno pohađati 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka.
Opreznost, strpljenje, manja brzina
Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na vozače da povećaju opreznost, smanje brzinu i pokažu dodatno strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju.
Podsećaju da će početak nove školske godine doneti veći broj dece na ulicama i putevima, naročito u jutarnjim časovima i u blizini škola.
Za mnoge prvake to će biti prvi samostalni koraci u saobraćaju, dok će se ostali učenici posle letnjeg raspusta ponovo privikavati na svakodnevni put od kuće do škole i nazad.
- Deca ne mogu uvek pravilno da procene brzinu i udaljenost vozila, a njihovu pažnju lako mogu zaokupiti razgovor, igra ili drugari. Ona mogu iznenada promeniti pravac kretanja ili zakoračiti na kolovoz, zbog čega vozač mora da predvidi moguću opasnost i vozi tako da može blagovremeno i bezbedno da zaustavi vozilo - navode u Agenciji za bezbednost saobraćaja.
Saveti vozačima
Vozači, dok se približavate školi, pešačkom prelazu ili mestu na kojem se kreću deca:
- smanjite brzinu i pažljivo pratite prostor ispred i pored kolovoza,
- u zoni škole poštujte ograničenje do 30 km/h u naselju, odnosno do 50 km/h van naselja, u periodu od 7 do 21 čas, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno,
- obratite pažnju i na dete koje stoji pored kolovoza i pokazuje nameru da pređe ulicu;
- zaustavite vozilo i propustite decu koja stupaju, pokazuju nameru da stupe na pešački prelaz ili se već nalaze na pešačkom prelazu,
- budite posebno oprezni na raskrsnicama, autobuskim stajalištima, pri skretanju u bočnu ulicu i u blizini parkiranih vozila,
- ne koristite mobilni telefon tokom vožnje i ne dozvolite da vam bilo šta odvrati pažnju sa puta,
- ne parkirajte na trotoarima, pešačkim prelazima i drugim mestima na kojima zaklanjate decu od pogleda drugih vozača, jer
- na taj način onemogućavate deci da na vreme uoče vozila koja im se približavaju.
Vreme kada je posebno neophodan oprez u zonama škola
Iz Agencije apeluju na vozače da posebno budu pažljivi u vreme kada deca dolaze u školu i vraćaju se kući, jer je tada saobraćaj u zoni škole najintenzivniji.
- Na malom prostoru susreću se deca, vozila roditelja, javni prevoz i drugi učesnici u saobraćaju, a dečja žurba ili samo trenutak nepažnje mogu ugroziti njihovu bezbednost. Zato budite strpljivi i zaustavljajte se i parkirajte isključivo na mestima predviđenim za to, odnosno na kojima ne ometate kretanje dece i ne zaklanjate ih od pogleda drugih vozača - savetuju iz Agencije.
Nekoliko sekundi strpljenja i manja brzina neće značajno produžiti putovanje, ali mogu biti presudni za bezbednost deteta. Agencija za bezbednost saobraćaja zato poziva vozače da, naročito tokom prvih školskih dana, ali i tokom cele godine, povećaju opreznost naročito u zoni škole, poštuju saobraćajne propise i omoguće svakom detetu da bezbedno stigne do škole i vrati se kući.
- Kada su deca na putu, oprez nije samo obaveza, to je odgovornost svih nas - poručuju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
Pojačana kontrola saobraćaja
Istovremeno, MUP je juče sapštio da će pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, povodom početka nove školske godine sprovoditi mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole
Akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno:
- prekoračenja brzine,
- nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu,
- nepropisnog prevoženja dece u vozilima,
- nepropisnog parkiranja u zonama škola.
- Naglašavamo da je u poslednjih pet godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno. Takođe, podsećamo i da je tokom prošlogodišnje akcije "Škola“ za svega mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja - navodi se u saopštenju MUP-a.
Dete zaslužuje da bezbedno stigne u školu i vrati se kući
Koliko je bitan povean opret sa početkom škole, skreću pažnju i iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.
Pozivajući se na podatke Agencije za bezbednost saobraćaja za petogodišnji period od 2020. do 2024. godine, oni navode da je u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo 59 dece uzrasta do 14 godina, dok je 6.757 dece lakše ili teže povređeno.
- Deca su najčešće stradala kao putnici u vozilima i kao pešaci. Dečaci su među povređenom decom zastupljeniji od devojčica, što se povezuje sa većom izloženošću i sklonošću rizičnijem ponašanju - navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje.
Ističu da svako dete zaslužuje da bezbedno stigne u školu i vrati se kući.
- Deca spadaju u najranjivije učesnike u saobraćaju. Zbog uzrasta i nedovoljnog iskustva, ona još uvek nisu u stanju da uvek pravilno procene rizik, brzinu i udaljenost vozila, niti vreme potrebno za bezbedan prelazak ulice. Njihovu pažnju lako mogu omesti saobraćajna buka, razgovor, mobilni telefon, igra ili žurba da stignu u školu ili kući.
- Zbog niže telesne visine deca imaju ograničen pregled saobraćaja, naročito između parkiranih vozila, a istovremeno ih i vozači teže i kasnije uočavaju. Njihove reakcije mogu biti nagle i nepredvidive, pa vozači moraju biti spremni da blagovremeno uspore i zaustave vozilo - podsećaju u Zavodu.
Deca uče od starijih
Podsećaju da deca uče posmatrajući i oponašajući odrasle.
- Roditelji i drugi koji brinu o deci zato imaju ključnu ulogu u razvijanju njihovih bezbednosnih navika. Nije dovoljno samo objasniti pravila - potrebno je dosledno ih primenjivati tokom svakodnevne šetnje, prelaska ulice i vožnje - kažu stručnjaci Zavoda.
Bezbedno pešačenje od kuće do škole
Dete treba da se nauči da:
- uvek hoda trotoarom, što dalje od kolovoza,
- ulicu prelazi isključivo na obeleženom pešačkom prelazu, mirnim korakom i bez trčanja,
- pre prelaska ulice stane i pogleda levo, desno, pa ponovo levo, a zatim pređe tek kada se uveri da je bezbedno,
- nikada ne istrčava na kolovoz, čak ni za loptom ili drugom igračkom,
- se ne igra u blizini ulice, na parkingu ili između parkiranih vozila, gde ga vozači teško mogu uočiti,
- ne koristi mobilni telefon, slušalice i druge uređaje dok se kreće u saobraćaju.
- U uslovima smanjene vidljivosti, poput magle, sumraka, mraka ili padavina, dete bi trebalo da nosi svetlu odeću i reflektujuće elemente na jakni, rancu, obući ili odeći.
Za kišne i vetrovite dane kabanica je bezbedniji izbor od kišobrana, koji može ograničiti vidno polje i ometati kretanje.
Kurir.rs/ Blic