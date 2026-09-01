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Venecija i Antalija na prvi pogled pripadaju potpuno različitim svetovima. Jedna je poznata po trgovima, kanalima i raskošnoj arhitekturi, dok druga predstavlja srce Turske rivijere, sa dugim peščanim plažama, Mediteranom i nekim od najpoznatijih resorta u Turskoj. Ipak, na obali Antalije postoji mesto na kojem se ova dva sveta susreću.

U regiji Kundu nalazi se Ducale Lara 5★, nekadašnji Venezia Palace, hotelski kompleks inspirisan venecijanskom arhitekturom i prepoznatljiv po svojoj „maloj Veneciji“ sa kopijom čuvenog Trga Svetog Marka.

Foto: Promo

Iza dobro poznate arhitekture danas se, međutim, krije novo hotelsko iskustvo. Ducale Lara je potpuno renoviran i otvoren 2025. godine, čime je nekadašnji Venezia Palace započeo novo poglavlje svoje priče. Kompleks zauzima impresivnih 118.000 m², nalazi se direktno uz peščanu plažu i raspolaže sa 543 smeštajne jedinice raspoređene u tri bloka i četiri vile. Antalijaveć decenijama predstavlja jednu od najpoznatijih destinacija za letovanje u Turskoj. U njenoj okolini smenjuju se veliki hotelski kompleksi, peščane plaže i moderna turistička naselja, dok sam grad pruža sasvim drugačiji doživljaj – od istorijskog Kaleičija i Hadrijanove kapije do savremenog gradskog života.

Foto: Promo

Ducale Lara nalazi se u Kunduu, na oko 20 kilometara od centra Antalije i približno 15 kilometara od aerodroma, što je posebno praktično za porodice sa decom i goste koji žele da ubrzo nakon sletanja započnu svoj odmor. Jedna od velikih prednosti hotela je privatna peščana plaža neposredno uz kompleks. Suncobrani, ležaljke i peškiri za plažu dostupni su gostima bez doplate, dok se paviljoni na plaži dodatno plaćaju.

Sa površinom od 118.000 m², Ducale Lara pruža dovoljno prostora da različite generacije pronađu svoj način odmora. Hotel raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenom, otvorenim i zatvorenim jacuzzi bazenom, kao i otvorenim i zatvorenim dečjim bazenom. Za one kojima miran dan pored bazena nije dovoljan, tu je jedan od sadržaja koji će posebno obradovati porodice – sedam tobogana za odrasle i još četiri tobogana za decu.

Foto: Promo

Sportska ponuda obuhvata stoni tenis, mini fudbal, tenis, odbojku na pesku, košarku i aerobik, dok se tokom dana i večeri organizuju različiti animacioni programi. Posebna pažnja posvećena je najmlađim gostima. Mini club namenjen je deci uzrasta od 4 do 12 godina, a tu su i igralište, bazeni sa i bez tobogana, mini disko i dečji meni. Usluga čuvanja dece dostupna je uz doplatu. Gastronomska ponuda prati koncept velikog resorta. Centralno mesto zauzima glavni restoran Bellini, dok su gostima na raspolaganju tri snack restorana – midnight, turski i italijanski – kao i tri à la carte restorana sa italijanskom, turskom i ribljom kuhinjom. Ponudu upotpunjuje osam barova raspoređenih u različitim delovima hotelskog kompleksa.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i podrazumeva samoposluživanje sa izborom više jela prema hotelskim pravilima. Obuhvaćeni su doručak, kasni doručak, ručak, večera i ponoćna supa, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Tokom dana, u različitim delovima hotela i u određenim terminima, služe se kolači, pite, užine, palačinke i sladoled, dok je za najmlađe predviđen dečji bife. À la carte restorani, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, premium i flaširana pića, kao i sokovi od svežeg voća, dodatno se plaćaju. Smeštaj je prilagođen različitim tipovima gostiju. Sve sobe imaju kupatilo, klima-uređaj, mini-bar sa vodom, sokovima i pivom, ketler, TV, sef, WiFi internet i fen za kosu. Deluxe Standard sobe imaju između 28 i 30 m² i balkon, dok Deluxe Standard Garden Terrace sobe imaju oko 33 m² i balkon ili terasu. Za porodice kojima je potrebno više prostora posebno su interesantne Deluxe Family Garden Terrace sobe površine oko 66 m², sa dve spavaće sobe i balkonom ili terasom. Parovima je namenjen i Honeymoon Suite površine oko 21 m², sa okruglim bračnim krevetom i jacuzzijem.

Foto: Promo

Posle dana provedenog na plaži, bazenima ili toboganima, odmor se može nastaviti u hotelskom spa i wellness delu. Gostima su na raspolaganju tursko kupatilo – hamam, sauna i fitness centar, dok se masaže, tretmani za negu lica i tela, jacuzzi i ostale usluge van osnovnog koncepta dodatno plaćaju. Ducale Lara 5★ danas spaja ono po čemu je nekadašnji Venezia Palace godinama bio prepoznatljiv sa potpuno renoviranim hotelskim kompleksom otvorenim 2025. godine. „Mala Venecija“ i kopija Trga Svetog Marka daju mu karakter koji ga izdvaja među brojnim resortima Antalijske regije, dok 118.000 m² hotelskog prostora, privatna peščana plaža, 11 tobogana, brojni bazeni i sadržaji za decu pružaju sve što je potrebno za sadržajan porodični odmor na Mediteranu.

Foto: Promo

Blizina aerodroma dodatna je prednost, posebno za porodice sa decom, dok udaljenost od oko 20 kilometara od centra Antalije ostavlja mogućnost da se hotelski odmor spoji sa upoznavanjem jednog od najpoznatijih gradova turskog Mediterana.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.