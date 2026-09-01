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Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja putničkih vozila, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni na prelazu Šid čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija oko tri sata.

Na graničnom prelazu Bezdan, teretna vozila čekaju oko dva sata, saopštio je AMSS.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

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