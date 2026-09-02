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Tradicionalna leskovačka Roštiljijada i ove godine privukla je veliki broj posetilaca, ali je jedan račun sa manifestacije izazvao posebnu pažnju na društvenim mrežama. Jedan posetilac objavio je fotografiju prema kojoj je za obrok i piće platio čak 11.600 dinara, dok je gurmanska pljeskavica koštala 1.400 dinara. Poređenja radi kilogram roštilj mesa u mesarama u leskovačkom kraju košta od 600 dinara!

Na računu koji je objavljen na Fejsbuku vidi se da je posetilac, između ostalog, naručio tri obične pljeskavice, tri mešane salate, dimljenu vešalicu, gurmansku pljeskavicu, kao i ukupno sedam bezalkoholnih pića.

Najskuplje pojedinačno jelo bila je upravo gurmanska pljeskavica, za koju je izdvojeno 1.400 dinara. Dimljena vešalica koštala je 1.600 dinara, dok je obična pljeskavica bila 1.200 dinara.

Pošto su naručene tri obične pljeskavice, samo za njih je plaćeno 3.600 dinara.

Ni piće nije bilo zanemarljiva stavka. Gazirana pića na računu su obračunata po ceni od 400 dinara, a sedam sokova ukupno je koštalo 2.800 dinara. Tri mešane salate dodatno su iznosile 1.200 dinara.

Kada se sve sabere, ceo račun dostigao je 11.600 dinara.

Foto: Printscreen Facebook

Uz fotografiju računa autor objave kratko je napisao:

- Da li je ovo realno? Pljeskavica 1.400 dinara.

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika Fejsbuka, a deo komentatora posebno je reagovao na cenu gurmanske pljeskavice.

- Prevara! I ako sam iz Leskovca ovo je preskupo!