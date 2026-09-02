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U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 stepena, a zatim za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo veoma toplo sa temperaturom oko i malo preko 35 stepeni Celzijusovih. Uz promenljivu oblačnost uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove ima samo u sredu i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, ocenjuje da je avgust bio izuzetno topao i da su oboreni rekordi u dužini trajanja toplotnih talasa i tropskih temperatura u mnogim gradovima širom Srbije.

Pakleni avgust

- Na primer, u Beogradu su zabeležena čak 22 uzastopna dana sa tropskim temperaturama, bez ikakvog prekida. Početak septembra doneće nam blažu promenu vremena i blago osveženje.

Od utorka, 1. septembra, pa sve do subote vreme će biti svežije, uz mogućnost lokalnih pljuskova i kiše. Maksimalna temperatura vazduha u ovom periodu kretaće se od 28 do 33 stepena. Jutarnje temperature spustiće se ispod 20 stepeni, a u većim gradovima kretaće se između 10 i 18 stepeni. Noći će konačno postati prijatne i povoljne za spavanje. To će svima doneti olakšanje, s obzirom na to da smo tokom avgusta imali vrlo malo netropskih noći - kaže Ristić za Kurir i dodaje:

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Od vikenda novi toplotni talas

- U subotu, međutim, stiže novi toplotni talas. Temperature će ponovo rasti jer vreo afrički vazduh preko Španije struji ka Apeninskom i Balkanskom poluostrvu. Maksimalne vrednosti od subote će se kretati između 33 i 38 stepeni. Ovaj toplotni talas će najverovatnije potrajati četiri do pet dana – od 5. septembra pa sve do kraja prve dekade meseca.

Prema pojedinim modelima, nakon dan ili dva ekstremne vrućine moglo bi doći do blagog osveženja, odnosno kratkotrajnog prekida ovog vrelog talasa.

Prema njegovim rečima u periodu otopljenja, od 5. do 10. septembra, u većim gradovima ponovo treba očekivati tropske noći s temperaturama iznad 20 stepeni.

- Trenutno nema naznaka o vetru koji bi nam u tim danima doneo olakšanje od velikih vrućina. Tokom druge dekade septembra temperature će postepeno početi da opadaju. Ipak, i u ovom periodu možemo očekivati tropske dane, ali sa nešto nižim temperaturama koje će se kretati između 30 i 35 stepeni.

Kad stiže pravo zahlađenje?

Ristić najavljuje da pojedini modeli ukazuju na to da bi se osetnija promena vremena mogla dogoditi već sredinom meseca, ali je verovatnije da će se to poklopiti s kalendarskim početkom jeseni, nešto kasnije, u trećoj dekadi.

- Postoje velike šanse za jače zahlađenje i nagli prelazak iz leta u jesen, tako da bismo za samo jedan dan iz letnjih tropskih temperatura mogli uskočiti u jesenje jakne. Tačan datum ove promene još uvek nije poznat, ali se ona najizvesnije očekuje krajem meseca, uporedo sa dolaskom jeseni.

Naš sagovornik kaže i da bi temperature na samom početku jeseni trebalo da budu u granicama proseka za to godišnje doba, odnosno između 21 i 25 stepeni.

1/4 Vidi galeriju Mape - vremenska prognoza Ivana Ristića za septembar 2026. Foto: Ivan Ristić

- Tokom ovog leta retko smo imali prosečne letnje temperature; najviše ih je bilo u julu, dok su nam jun i avgust bili izrazito tropski. U septembru pak očekujem jače zahlađenje koje će najaviti promenu godišnjeg doba, tako da ćemo i kalendarski i vremenski zakoračiti u jesen. Kada nastupi ova promena, očekuje nas oblačno vreme s kišom.

Dnevne temperature će pasti na vrednosti između 13 i 18 stepeni, dok će jutarnje temperature u nekim mestima biti niže od 10 stepeni. Iako je reč o naglom zahlađenju, u Srbiji se generalno nastavlja sušni period. Padavina će biti malo, te će se suša i dalje produžiti - naglašava Ristić i apeluje da je jesen veoma blizu te da bi što pre trebalo obezbediti drva i ogrev: