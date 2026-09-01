Slušaj vest

Ovo leto sam preživela bez klime i mogu vam reći da to nije bio herojski čin nego čista tvrdoglavost. Sedite u stanu, znojite se kao da vas je neko ubacio u rernu na 200, i ponavljate sebi „ma izdržaću". Izdržala sam, i onda otkrila nešto što me je iznerviralo više od same vrućine: najgluplji mogući trenutak za kupovinu klime je jun, a najbolji je otprilike sada. Zato u stan ulazi nova klima, i to inverter klima, razume se, ali ovog puta u septembru i po ceni koja mi ne prazni ceo budžet.

Naravno, odmah kreće ono čuveno guglanje: klima uređaj, inverter klima, klima 12000 BTU, koliko troši klima, klima uređaji akcija, i najvažnije - cena ugradnje klime, odnosno da li će me ugradnja koštati kao novi klima uređaj i da li postoji način da ne bankrotiram zbog rashlađivanja dnevne sobe od 17 kvadrata. Za one koji su već krenuli u potragu za najboljim odnosom cene i kvaliteta, dobro je da pre konačne odluke uporede modele i ponude na tržištu, pa zato vredi da pogledate trenutne popuste i akcije za inverter klime na Cenoteka.rs.

Prvo sam mislila da je dovoljno samo da klima “duva hladno”, ali onda sam ušla u napredniju fazu istraživanja gde odjednom čitate o BTU oznakama, energetskim klasama, inverter tehnologiji i imate osećaj da polažete prijemni za Mašinski fakultet. Inverter vs standard modeli klima uređaja E sad, da vam odmah uštedim vreme i mentalno zdravlje: ako kupujete novu klimu, inverter klima je praktično jedina normalna opcija danas. Standardne klime jesu jeftinije na prvi pogled, ali troše više struje, glasnije su i rade po principu “uključi-isključi”, dok inverter klima radi pametnije. Kada dostigne željenu temperaturu, ona ne gasi motor potpuno nego samo smanjuje rad, pa troši manje energije i održava prijatniju temperaturu. Drugim rečima, nećete se smrzavati pet minuta pa kuvati narednih deset, kao ja sa svojom starom klimom. Naravno, sledeća stvar koja me je potpuno zbunila bila je ona čuvena oznaka klima 12000 BTU. Zvuči kao ime nekog transformersa, ali zapravo označava snagu klime. Ispostavlja se da je klima 12000 BTU najpopularniji izbor jer uglavnom odgovara prostorijama od oko 20 do 35 kvadrata, u zavisnosti od izolacije, sprata i količine sunca koje prodire u stan.

Verujte mi, nema gore stvari nego kada kupite preslabu klimu koja radi non-stop i opet ne može da rashladi prostor. To je kao da pokušavate da ohladite avgustovski autobus jednom ručnom lepezom, te je klima 12000 BTU najsigurnija solucija. Koliko troši klima i da li inverter klima stvarno štedi struju? A onda dolazimo do pitanja koje svi postavljamo tiho, kao da pričamo o državnoj tajni: koliko troši klima? Godinama sam živela u uverenju da uključivanje klime automatski znači astronomski račun za električnu energiju, međutim, moderne inverter klime su mnogo štedljivije nego ranije. Naravno, potrošnja zavisi od modela klime, kvadrature i navika, ali prosečna inverter klima u normalnom režimu često troši mnogo manje struje nego što ljudi očekuju.

Ovde je važno reći da je najveća greška koju ljudi prave ta što konstantno pale i gase klima uređaj jer stručnjaci kažu da je mnogo ekonomičnije održavati stabilnu temperaturu u prostoriji, nego praviti tropsko-arktičke eksperimente u dnevnoj sobi.

Foto: Shutterstock

Cene inverter klime u sezoni i van sezone Što se tiče cene inverter klime, podaci sa platforme Cenoteka.rs, koja uživo prati kretanje cena tehnike, pokazuju da isti modeli u jeku sezone poskupe i do 17 odsto. Tada skaču i cene uređaja i cena ugradnje klime, a majstori se ponašaju kao rok zvezde na turneji. Zovete ih u julu, a prvi slobodan termin je otprilike kad prestane potreba za klimom. Sada kada je sezona hlađenja pri kraju, situacija je obrnuta. Prodavci prazne lagere pred novu godinu, akcije na inverter modele su mnogo češće, a majstori su odjednom dostupni i pristojno naplaćuju. Recimo, inverter klima 12000 BTU koja se sad može naći za oko 30.000 do 45.000 dinara, u julu vrlo lako ode na 55.000 do 70.000 dinara za isti ili sličan model, a premium modeli tada bez problema prelaze i 80.000 do 100.000 dinara. Još veći haos nastaje sa majstorima jer cena ugradnje klime sada se uglavnom kreće od oko 12.000 do 18.000 dinara za standardnu montažu, dok u julu i avgustu ista ugradnja često ide i preko 25.000 dinara, posebno ako je komplikovanija instalacija ili visoka zgrada u pitanju.