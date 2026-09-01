Kompanija Forma Ideale već 15. godinu zaredom organizuje dečiji likovni konkurs „Nacrtaj, oboji i osvoji“, na temu „Moja idealna soba“. Konkurs će biti otvoren od 1. do 30. septembra 2026. godine.

Ovogodišnji konkurs biće realizovan u potpunosti u online formatu, a dečije radove će, umesto škola, kao što je to do sada bio slučaj, prijavljivati njihovi roditelji. Na ovaj način konkurs postaje dostupniji još većem broju mališana, čime se otvara prostor da do žirija stigne još više njihovih kreativnih i maštovitih radova.

Pravo učešća na konkursu imaju predškolci i prvaci sa teritorije Republike Srbije. Roditelji će radove svojih mališana moći da prijave direktno putem sajta Forma Ideale, popunjavanjem online formulara i slanjem fotografije likovnog rada.

Zadatak najmlađih je jednostavan: na belom papiru, tehnikom po ličnom izboru, potrebno je nacrtati „svoju idealnu sobu“, odnosno, kako izgleda prostor u kojem bi najradije učili, igrali se, odmarali i maštali. Glavni cilj konkursa je da se podstakne dečija kreativnost, individualnost i umetničko izražavanje, ali i da ih podstakne da razmišljaju o prostoru koji ih okružuje i o tome šta ga za njih čini lepim, prijatnim i sigurnim mestom.

Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri, a za autore najboljih crteža kompanija Forma Ideale je pripremila vredne nagrade: