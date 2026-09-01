Slušaj vest

Enisa Leković, državljanka Srbije kojoj se 26. avgusta izgubio svaki trag nakon katastrofalnih poplava u Nepalu, je bezbedna i na putu je za Katmandu, napisala je njena ćerka u Fejsbuk grupi "Trekking in Nepal".

- Samo želim da se zahvalim svima koji su se toliko trudili da mi pomognu. Neverovatni ste i zauvek ću biti zahvalna svim ljudima koji su mi pomogli i pružili podršku tokom ovog teškog perioda. Danas smo dobili fotografiju, moja mama je bezbedna i na putu je za Katmandu. Zaista ne mogu da opišem osećanja kroz koja sam prolazila...

Nadam se da se ovakva katastrofa više nikada neće ponoviti. Molim se za Nepal i za sve porodice koje još tragaju za nekim svojim ili su nekoga izgubile... Znam kroz šta prolazite i molim se za vas. Hvala vam za sve. Ovaj period nikada neće biti zaboravljen, kao ni svi životi koje je ova katastrofa odnela - napisala je ćerka, koju je Kurir odmah kontaktirao, ali je kazala da je zbunjena, da ne želi da daje izjave i da će sutra imati zvaničnu potvrdu o svemu.

Foto: Facebook Prinscreen

Podsetimo, Enisa Leković iz Novog Pazara, državljanka Srbije, nestala je 26. avgusta, kada su severne delove Nepala pogodile razorne bujice. Ona je tog jutra krenula autobusom iz Katmandua ka Dhunčeu, gradu u okrugu Rasuva, a nakon što je izgubila kontakt sa majkom, njen nestanak prijavila je upravo ćerka.

Od tada je porodica čekala bilo kakvu informaciju o Enisi, dok su spasilačke ekipe u više delova zemlje tragali za nestalima. Ipak, jedan detalj koji se pojavio dva dana nakon katastrofe sada porodici daje novu nadu.

- Ta poruka je viđena 28. avgusta, dva dana nakon početka poplava, u 9.41 sati po našem vremenu. Jedino je to neki dokaz o tome da je živa i verujemo u nju - kratko je poručila Enisina ćerka tada za Kurir.