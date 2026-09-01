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Preventivni kardiološki pregledi u sredu 2. septembra biće organizovani u čak četiri sela na teritoriji Niša. Od devet časova lekarske ekipe biće u Jelašnici i Čukljeniku, a od 11 časova u Berbatovu i Vukmanovu.

Ovo je 13. akcija preventivnih pregleda, a sada se dodatno pojačava i nastavlja sve do poslednjeg sela na teritoriji grada Niša.

Na terenu će biti kardiolozi i lekari različitih specijalnosti UKC Niš i Instituta Niška Banja, medicinske ekipe, mladi lekari i studenti medicine, uz sanitetsko vozilo.

Građanima će na jednom mestu biti dostupni pregledi, analize i kompletna dijagnostika. Ako se otkrije zdravstveni problem, pacijent neće ostati sam. Biće upućen u UKC Niš na dalje lečenje, a lekari će nastaviti da prate njegovo stanje.

Foto: UKC Niš

- Ne čekamo da pacijent dođe do lekara, već lekar dolazi do pacijenta. Preventivni pregled može da otkrije bolest na vreme. A kada otkrijemo problem, naša briga se ne završava pregledom. Pacijenta upućujemo na dalje lečenje i nastavljamo da ga pratimo do ozdravljenja - poručio je doc. dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš.

Foto: UKC Niš

Četiri sela u jednom danu. Do 64 sela na teritoriji Niša. Lekari, mladi lekari i studenti zajedno sa građanima.

I nema stajanja.

Foto: UKC Niš

Od prvog do poslednjeg sela. Dok svaki građanin ne dobije priliku da bude pregledan.