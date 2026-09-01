Lazarević: Stižemo u 4 sela u jednom danu, pojačavamo akciju preventivnih pregleda do poslednjeg mesta
Preventivni kardiološki pregledi u sredu 2. septembra biće organizovani u čak četiri sela na teritoriji Niša. Od devet časova lekarske ekipe biće u Jelašnici i Čukljeniku, a od 11 časova u Berbatovu i Vukmanovu.
Ovo je 13. akcija preventivnih pregleda, a sada se dodatno pojačava i nastavlja sve do poslednjeg sela na teritoriji grada Niša.
Na terenu će biti kardiolozi i lekari različitih specijalnosti UKC Niš i Instituta Niška Banja, medicinske ekipe, mladi lekari i studenti medicine, uz sanitetsko vozilo.
Građanima će na jednom mestu biti dostupni pregledi, analize i kompletna dijagnostika. Ako se otkrije zdravstveni problem, pacijent neće ostati sam. Biće upućen u UKC Niš na dalje lečenje, a lekari će nastaviti da prate njegovo stanje.
- Ne čekamo da pacijent dođe do lekara, već lekar dolazi do pacijenta. Preventivni pregled može da otkrije bolest na vreme. A kada otkrijemo problem, naša briga se ne završava pregledom. Pacijenta upućujemo na dalje lečenje i nastavljamo da ga pratimo do ozdravljenja - poručio je doc. dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš.
Četiri sela u jednom danu. Do 64 sela na teritoriji Niša. Lekari, mladi lekari i studenti zajedno sa građanima.
I nema stajanja.
Od prvog do poslednjeg sela. Dok svaki građanin ne dobije priliku da bude pregledan.
Jer najvažniji pregled je onaj koji može da otkrije bolest pre nego što bude kasno.