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Ako maštate o životu i radu u inostranstvu, najnovija globalna rang-lista mogla bi potpuno da vas zatekne. Hiljade iseljenika ocenjivalo je uslove u svojim novim domovinama, a među najgore ocenjenim državama našle su se upravo neke od omiljenih destinacija naroda sa naših prostora.

Iako većina građana Srbije pri odlasku preko granice prvo cilja na najbogatije evropske sile, iskustva onih koji tamo već žive pružaju sasvim drugačiju i prilično neočekivanu sliku. Nemačka je tako zauzela pretposlednje mesto na listi, Norveška je zakucana za samo dno, dok je titulu najbolje zemlje za život iseljenika već treću godinu zaredom odnela Panama.

Kada čovek preseče i odluči da spakuje kofere, visina plate ubrzo prestane da bude jedina stavka od koje zavisi sreća na novoj adresi.

Pravi izazovi nastaju tek kada treba pronaći stan, izboriti se sa lokalnom birokratijom i dobiti vizu. Koliki su zaista troškovi života, kakvi su radni uslovi i da li je uopšte moguće uklopiti se u potpuno novu sredinu? Upravo ova pitanja bila su u fokusu najnovijeg istraživanja "Expat Insider", čiji su rezultati prilično uzdrmali ustaljena mišljenja.

U velikoj globalnoj anketi učestvovalo je 7.786 iseljenika iz čak 162 države. Svi oni ocenjivali su ključne segmente svakodnevice van domovine, od kvaliteta života i posla, preko komplikacija oko useljenja, pa sve do stanja u ličnom novčaniku.

Izveštaj koji je objavila organizacija "InterNations" jasno pokazuje da mnoge zemlje koje važe za sinonim za blagostanje zapravo nude prilično mučno iskustvo za novopridošlice.

Foto: BORIS ROESSLER / AFP / Profimedia

Panama treću godinu zaredom na prvom mestu

Panama ubedljivo drži šampionsku poziciju i to treću godinu zaredom, uz impresivnih 87 odsto iseljenika koji tvrde da su izuzetno zadovoljni svojim svakodnevnim životom na ovoj centralnoameričkoj destinaciji. Ova zemlja zauzima ubedljivo prvo mesto u kategorijama rada u inostranstvu i ličnih finansija, gde se ističe podatak da gotovo niko od anketiranih nema problema sa kućnim budžetom.

Čak 90 odsto stranaca ističe da je u Panami izuzetno lako pronaći krov nad glavom, dok 82 odsto navodi da je dobijanje vize i sređivanje papira proteklo bez ikakvih komplikacija. Zanimljivo je i to da je više od trećine iseljenika stiglo u Panamu upravo radi penzionisanja, dok su jedine slabije ocene zabeležene u domenu javnog prevoza i infrastrukture.

Panama Foto: Viktor Lazić

Meksiko, zemlja u kojoj se svi osećaju kao kod kuće

Srebrna medalja pripala je Meksiku, državi koja je apsolutni šampion sveta kada je u pitanju brzo i bezbolno uklapanje stranaca u novu sredinu. Čak 73 odsto iseljenika ističe da je lokalno stanovništvo izuzetno srdačno i prijateljski nastrojeno, što sticanje novih prijatelja čini znatno jednostavnijim nego bilo gde drugde na planeti.

Pored prijatne klime, bogate kulture i živog noćnog života, Meksiko briljira i po pristupačnosti, gde preko 80 odsto stranaca hvali kupovnu moć i ono što dobija za svoj novac. Zbog takve atmosfere i opuštenijeg tempa života, skoro 40 odsto anketiranih planira da u Meksiku ostane trajno.

Tajland, raj za kućni budžet sa jednom velikom manom

Na trećoj poziciji našao se Tajland, gde žive statistički najsrećniji stranci na svetu, čak 86 odsto njih izjavilo je da potpuno uživa u svojoj svakodnevici. Glavni aduti ove azijske zemlje su izuzetno niski troškovi života, jeftin smeštaj i topla dobrodošlica meštana, zbog čega se, odmah iza Paname, nalazi u samom vrhu po broju stranih penzionera.

Ipak, Tajland ima i jednu ozbiljnu manu koja mu je uskratila bolji plasman. U pitanju je zabrinjavajući kvalitet vazduha i loša ekološka situacija, koje je tek jedna trećina anketiranih uspećala da oceni kao zadovoljavajuće.

Nemačka na poražavajućem mestu

Foto: Shutterstock

Najveće šok za ljude sa naših prostora krije se na samom dnu tabele, gde je Nemačka zauzela poražavajuće pretposlednje mesto, plasiravši se na 30. poziciju od ukupno 31 ocenjene zemlje. Kao najveću noćnu moru, čak 61 odsto stranaca izdvojilo je sporost i komplikovanost nemačke birokratije.

Stranci su izuzetno loše ocenili i nemogućnost bezgotovinskog plaćanja na mnogim mestima, slab razvoj onlajn administrativnih usluga, ali i iznenađujuće spor kućni internet.

Norveška zakucana za dno

Na samom začelju rang-liste našla se Norveška, gde je zabeležen ubedljivo najniži procenat zadovoljstva među iseljenicima, svega 46 odsto anketiranih izjavilo je da je zadovoljno životom na severu Evrope. Svojim 31. mestom Norveška se našla iza država poput Nemačke, Turske, Velike Britanije, Kanade i Švedske.

Najveće iznenađenje celog istraživanja jeste upravo činjenica da samim dnom liste dominiraju bogate evropske sile, koje i pored visokog standarda očigledno ne uspevaju da pruže novopridošlicama lak i ugodan početak novog života.

Foto: Kurir