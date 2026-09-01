Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu

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Dok se u pojedinim krajevima kilogram može pronaći za nešto više od 100 dinara, u Beogradu cena crvene šilje u marketima ide i do 230 dinara za kilogram. Na pijacama glavnog grada raspon je nešto drugačiji, dok se na jugu Srbije paprika može pazariti čak i na komad.

Od 119 do 229 dinara u beogradskim marketima

Prema dostupnim cenama, kilogram crvene šilje u beogradskim marketima trenutno se prodaje po ceni od 119 do 229 dinara.

To znači da domaćice koje planiraju da kupe veću količinu treba dobro da uporede cene, jer razlika između najjeftinije i najskuplje ponude iznosi čak 110 dinara po kilogramu.

Za 10 kilograma to već predstavlja razliku od 1.100 dinara, dok se kod kupovine 20 kilograma razlika penje na 2.200 dinara.

Na pijacama Beograda od 180 do 220 dinara

Paprike Foto: Владимир Щербак / Alamy / Profimedia

Na beogradskim pijacama cena šilje trenutno se kreće između 180 i 220 dinara po kilogramu.

Ipak, situacija je znatno povoljnija u pojedinim drugim delovima Srbije.

U Leskovcu kilogram šilje može da se pronađe za oko 110 dinara, dok se u centralnoj Srbiji cena kreće od 150 do 180 dinara.

Upravo zato se onima koji pripremaju veću količinu zimnice može isplatiti da papriku nabave direktno od proizvođača ili na kvantašima, posebno ako kupuju desetine kilograma.

Na jugu Srbije paprika se prodaje i na komad

Zanimljiva je i situacija na jugu Srbije, gde se paprika na pojedinim mestima prodaje i na komad.

Tako se u Pirotu pojavila objava u Fejsbuk grupi "Pirotska pijaca" prema kojoj se paprika prodaje po ceni od 20 do 25 dinara po komadu.

Za domaćice koje kupuju manju količinu ovakav način prodaje može biti praktičan, ali kod pripreme ajvara i drugih većih količina zimnice svakako je važno preračunati koliko komada odgovara kilogramu.

Domaćice čekaju još niže cene

Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Mnoge domaćice koje se već uveliko pripremaju za zimnicu kažu da su cene prošle godine bile i više, zbog čega očekuju da bi tokom narednih nedelja paprika mogla dodatno da pojeftini.

Jedna domaćica kaže da trenutno ne žuri sa velikom kupovinom.

- Iako je ove godine jeftinije nadamo se da će cena još pasti. Prošle godine je tako bilo krajem septembra i početkom oktobra, a na kvantašima se svakako može proći jeftinije kada se kupuje veća količina.

Za one koji planiraju veću zimnicu, upravo bi kraj septembra i početak oktobra mogli da budu period za praćenje cena. Osim pijaca i marketa, domaćinstvima se može isplatiti i kupovina na kvantašima, gde se veća količina često može nabaviti povoljnije.