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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas crkvu u Vrbovcu kod Smedereva, gde je zatekla i jednu predivnu scenu.

- Dođosmo u Vrbovac kod Smedereva, da obiđemo obnovljenu spomen-crkvu u kojoj počivaju mošti naših junaka, poginulih 1915. godine. Uđeš da se pokloniš senima onih koji su dali život za otadžbinu… A kad izađeš, pred tobom mladenci - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona je dodala da je sa jedne strane večni pomen, a sa druge novi početak.

- I shvatiš: nisu uzalud pali. Život se nastavlja. Srbija traje. I u tome je naša pobeda - istakla je ministarka.

Ona je i nasmejala mladence, kada se izgrlila i izljubila sa njima, predala buket mladoj, i čestitala im: