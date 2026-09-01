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Počela je nova školska godina, a sa prvim septembarskim danima roditelji i đaci ponovo se suočavaju sa starom dilemom šta je primereno obući za školu? Dok se učenici raduju povratku u klupe, neke osnovne i srednje škole svoje učenike i roditelje podsećaju na pravila oblačenja, koja objavljuju na zvaničnim sajtovima ili društvenim mrežama.

Kodeksi nisu isti u svakoj školi, ali se u mnogim ustanovama ponavljaju slična pravila. Cilj je da odeća bude uredna, pristojna i primerena prostoru u kojem se odvija nastava, dok se pojedini komadi garderobe smatraju neprikladnim za školu.

Bez golih stomaka, dubokih dekoltea i mini-suknji

Među najčešćim zabranama u školskim kodeksima nalaze se majice sa dubokim dekolteom, majice na bretele ili bez rukava, kao i garderoba koja ne pokriva stomak i leđa.

Devojčicama se u školama u kojima važe ovakva pravila ne preporučuju, odnosno zabranjuju, ni veoma kratke suknje i šortsevi, dok se kao neprikladna navodi i providna ili previše uska garderoba.

Na pojedinim spiskovima nalaze se i helanke, ukoliko nisu prekrivene dužom tunikom, kao i pantalone spuštenog ili veoma plitkog struka.

Šta ne bi trebalo da nose dečaci?

Foto: Marko Karović

Pravila se, međutim, ne odnose samo na devojčice. I dečacima se u pojedinim školama propisuje da ne dolaze na nastavu u prekratkim šortsevima i bermudama, pocepanim pantalonama, majicama koje otkrivaju stomak ili garderobi koja više odgovara plaži ili sportskim aktivnostima nego učionici.

U nekim školskim kodeksima kao neprikladne se navode i papuče, obuća sa previsokim potpeticama, kao i izrazito tesna ili providna odeća.

Ipak, važno je naglasiti da ne postoji jedan jedinstveni spisak zabranjene garderobe koji važi identično za svaku školu u Srbiji. Pravila zavise od konkretne ustanove, odnosno njenog kodeksa i internih akata.

Trenerke, helanke, duksevi sa kapuljačom...

Na spiskovima koje su pojedine škole ranije objavljivale mogu se naći i trenerke, dukserice sa kapuljačama, helanke, pocepane farmerke, kačketi i drugi komadi garderobe koje određena ustanova smatra neprikladnim za nastavu.

Zato roditeljima ostaje najvažnije pravilo: pre nego što dete krene u školu, treba proveriti da li njegova škola ima objavljen sopstveni kodeks oblačenja.

Foto: Kurir/T.Ilić

U pojedinim privatnim školama pravila su još preciznija. Na primer, postoje ustanove koje imaju propisanu školsku uniformu, dok se za učenike posebno određuje i odeća za časove fizičkog vaspitanja.

A šta je sa vrelim danima?

Posebno pitanje svake školske godine jesu visoke temperature. Kada se nastava održava tokom velikih vrućina, roditelji često postavljaju pitanje da li pravila mogu da budu fleksibilnija.