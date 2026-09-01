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Požar na planini Stolovi je pod kontrolom i opkoljen je sa svih strana. Očekuje se njegova lokalizacija. Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj peščari, ali je prisutan vetar koji je duva sve jače.

Jučerašnji dan je u Deliblatskoj peščari protekao sa više malih žarišta, više nego prethodnih dana, čak je jedan požar zabeležen i putem satelita.

Dežurstva sa ljudima i opremom su aktivna i nema opuštanja. Dešava se da termalne kamere detektuju dim koji je teško pronaći na terenu. Teren se snima, između ostalog, i dronovima sve vreme.

Juče je u "mirnim" uslovima bilo 149 gašenja u periodu od 6 do 18 časova, čime je sprečeno širenje požara.

Noć je protekla mirno, bez većih žarišta. Trenutno nema žarišta, ali vetar je prisutan i pojačava intenzitet.

Nastavlja se intezivan rad na terenu.

Opkoljen požar na Stolovima

Komandant Vatrogasno spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković izjavio je da je požar na planini Stolovi pod kontrolom i da je opkoljen sa svih strana.

Iako je u Kraljevu sinoć padala kiša, planinu je zaobišla, pa su vatrogasci celu noć dežurali kod reke Magašnice.

Nakon današnjeg obilaska terena očekuje se zvanična lokalizacija.

Izgorela je velika površina niskog rastinja, dežurstva ostaju na snazi, a borba sa vatrom na ovom terenu traje već 28 dana.