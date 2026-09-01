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Umesto da uđe u avion za Njujork, kako je bilo planirano, neuroradiolog prim. dr Ivan Vukašinović se bez razmišljanja okrenuo nazad i odjurio u Univerzitetski klinički centar Srbije da spase život osmogodišnjem dečaku, koji je helikopterom transportovan iz Banjaluke. Lekar o kome bruji region i šire na ponos srpskog zdravstva ekskluzivno za Kurir ističe da je životna drama jednog deteta, koje je imalo moždani udar, i njegove porodice srećno završena, ali i pokazala da se ulaganja u naše ljude i klinike isplate.

1/4 Vidi galeriju Dr Ivan Vukašinović sa kolegama iz Beogrda i Banjaluke tokom i nakon intervencije Foto: Ustupljena fotografija

Dr Vukašinović je tog četvrtka 27. avgusta već bio na gejtu za prekookeanski let s "Nikole Tesle". Za takav let morao je tri sata ranije da dođe na aerodrom. Tu, kraj stakla aerodromske zgrade koje ga je delilo od aviona, uveliko je razmišljao o tome kako će u Njujorku pred svetskom elitom predstavljati kompleksne slučajeve koje su imali u Centru za radiologiju i na Klinici za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Telefon je prekinuo razmišljanje - zvale su kolege iz Banjaluke.

- Skup svetskih stručnjaka planiran je u Njujorku, gde je trebalo da razmenimo iskustva na temu lečenja ishemijskog moždanog udara. Dok sam čekao na ukrcavanje u avion, kolege iz KC Banjaluka javile su mi da se kod njih leči osmogodišnji dečak koji je usled moždanog udara zbog tromba u moždanoj arteriji životno ugrožen. Planiraju transport za Univerzitetski klinički centar Srbije radi tretmana. Nakon zajedničke analize slučaja s kolegama s radiologije i pedijatrije KC Banjaluka, doneli smo odluku da se dete hitno helikopterom transportuje za Beograd. Sa druge strane organizovan je prijem pacijenta na Kliniku za neurohirurgiju UKCS, na dečje odeljenje, i krenuo sam sa aerodroma prema klinici - skromno kaže za Kurir dr Vukašinović.

Prim dr Ivan Vukašinović Foto: Ustupljena fotografija

Mališan od svega osam godina hitno je helikopterom prebačen na Kliniku za neurohirurgiju UKC Srbije. Tim stručnjaka bio je na visini nimalo lakog zadatka, jer se moždani udar kod dece retko dešava.

- Stručna literatura moždani udar kod dece opisuje kao retko oboljenje. Dete je u pratnji doktora Konjevića, njihovog pedijatara intenziviste, transportovano helikopterom, gde smo ga s kompletnim stručnim timom dočekali. Sama intervencija trajala je oko devedeset minuta, sa uspešnim ishodom - govori dr Vukašinović.

1/3 Vidi galeriju Dr Ivan Vukašinović u Njujorku Foto: Ustupljena fotografija

Doktor Vukašinović dodaje da je ovaj uspeh rezultat velikog rada i ulaganja svih:

- Podrškom Ministarstva zdravlja omogućeno nam je kontinuirano usavršavanje kroz međunarodne skupove i nabavku najsavremenijeg materijala za endovaskularne procedure. Dugogodišnje iskustvo rezultiralo je profesionalno obučenim timom radiologa, anesteziologa, tehničara i sestara, sposobnim da reši kompleksne intervencije. U danima nakon procedure dete je praćeno stručnim timom neurohirurga i anesteziologa. Mališan je sada van životne opasnosti, stabilnog stanja i danas je sanitetom vraćen u KC Banjaluka - ističe doktor Vukašinović i dodaje da je, zahvaljući dugogodišnjoj profesionalnoj saradnji i velikom poverenju između dva klinička centra - Republike Srbije i Republike Srpske, napravljen još jedan zajednički uspeh.

I to nije sve! Naš stručnjak je uspeo i da ode u Njujork! Karta, koju je zamenio zahvaljujući "Er Srbiji", sutradan, 28. avgusta, bila je ulaznica za avion kojim je u poslednjem momentu stigao i na stručni skup.

- Predstavio sam kolegama i stručnoj javnosti i kompleksni slučaj dečaka iz Banjaluke koji smo uspešno rešili. Sve je na kraju ispalo dobro - sa osmehom će dr Vukašinović, koji nam šalje i fotografije sa skupa iz Njujorka.

I danas je doktor imao let s "Nikole Tesle". Ovog puta telefon nije zvonio. Svi su dobro... Sada je na redu Evropa. Da i ona vidi šta imamo i znamo...

DR STOJISLAV KONJEVIĆ: NEPROSPAVANI SATI I STRAH DOBILI SVOJ PUNI SMISAO

Pedijatar-intenzivista iz Klinike za dečje bolesti UKC Republike Srpske Stojislav Konjević kaže da će mu ovaj slučaj dugo ostati u sećanju.

- Od prvog trenutka bilo nam je jasno da se radi o izuzetno ozbiljnom stanju i da dečaku moramo obezbediti najbržu moguću dijagnostiku i lečenje. U tim trenucima nema prostora za čekanje, te postoji samo jedan cilj, a to je spasti život deteta. Posebno mi je ostao urezan trenutak kada smo saznali da se doktor Ivan Vukašinović vraća sa aerodroma sa leta za Njujork kako bi učestvovao u intervenciji. To je bio trenutak koji je ulio dodatnu nadu i nama koji smo bili uz dečaka, ali i njegovoj porodici. Kada danas vidimo da je dečak dobio priliku za oporavak i novi početak, sav trud, neprospavani sati i strah kroz koji smo prošli dobijaju svoj puni smisao. Ovo je podsetnik zbog čega smo izabrali ovaj poziv, da budemo uz svoje pacijente onda kad im je najteže i da nikada ne odustanemo od borbe za njihov život - rekao je dr Stojislav Konjević, a saopštio UKC Srpske.

NIKOLA ŠOBOT: NAJVEĆA VREDNOST SU LJUDI

Da ovo nije samo priča o jednoj uspešno izvedenoj medicinskoj intervenciji, već o snazi zdravstvenog sistema i ljudima koji taj sistem čine, naveo je Nikola Šobot, v. d. generalnog direktora UKC Srpske.