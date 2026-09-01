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Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ministrom odbrane i unutrašnjeg reda Demokratske Republike Sao Tome i Prinsipe brigadnim generalom Orasiom Kastrom da Trinidade de Souzom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima razvoja saradnje u oblasti odbrane i unapređenju ukupnih odnosa dveju zemalja. Konstatovano je da su bilateralni odnosi tradicionalno dobri i zasnovani na saradnji koja je postojala u okviru Pokreta nesvrstanih.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ministar Gašić istakao je da Srbija vodi balansiranu politiku odbrane te da će nastaviti da radi na unapređenju i daljem kvalitativnom razvoju odnosa u oblasti odbrane sa svim državama i međunarodnim organizacijama, a u skladu sa nacionalnim interesima i spoljnopolitičkim prioritetima.

Tom prilikom, ministar odbrane zahvalio je na povlačenju priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova, kao i za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. On je istakao da će Srbija nastaviti da se zalaže za očuvanje i poštovanje međunarodnog prava, mira i stabilnosti, kao i razvijanje odnosa sa drugim državama na temeljima suverene jednakosti, mirnog rešavanja sporova i uvažavanja različitosti.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ministar de Souza saglasio se da bi razmena iskustava i unapređenje saradnje u oblasti odbrane doprineli dodatnom jačanju bilateralnih odnosa.