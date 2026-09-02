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Pripadnici Vojske Srbijerasklopili su danas pontonski most preko Dunava koji je gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spajao sa zemunskim delom obale.

Tokom cele letnje sezone, na ovom mestu je bila zadejstvovana dežurna posada iz pontonirske jedinice Rečne flotile, koja je bila zadužena za sigurnost i održavanje mosta, kako bi građanima omogućili nesmetan pristup plaži.

Pontonski most, dug 345 metara i ukupne nosivosti 20 tona, sastavljen od 38 pontonskih elemenata, postavljen je krajem juna, a današnjim rasklapanjem označen je kraj ovogodišnje letnje sezone na ovom popularnom dunavskom kupalištu.

Završeno ovogodišnje angažovanje Vojske Srbije na Lidu Foto: Ministarstvo odbrane

Pripadnici Vojske Srbije u saradnji sa turističkom organizacijom Gradske opštine Zemun godinama unazad premošćavaju Dunav od Velikog ratnog ostrva do zemunske obale. Osim koristi za građane, stečena iskustva tokom prevoženja konstrukcije rekom, sklapanja i rasklapanja mosta u funkciji su unapređenja obučenosti i osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka pontonirskih jedinica Vojske Srbije.

Kurir.rs

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