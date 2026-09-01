Jednostavna fotografija nadlaktice ruke može pomoći u ranom otkrivanju retke bolesti akromegalije sa tačnošću uporedivom sa stručnjacima iz endokrinologije

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Acetilsalicilna kiselina ima široku upotrebu u medicini, te lekari kada je to potrebno pacijentima preporučuju kod sprečavanja srčanog i moždanog udara, kod ublažavanja glavobolje, zubobolje, bolova u leđima ili tokom menstrualnih tegoba. Ovaj lek se, naravno, daje i za snižavanje telesne temperature. Ipak, ono što zabrinjava, prema rečima kardiologa dr Marka Dinčića, docenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu, jeste upotreba ovog leka na svoju ruku i bez konsultacije sa lekarom.

- Ovaj lek nije za svakoga, to mora lekar da proceni da li taj pacijent ima indikaciju za unos ovog leka. On može imati svoje neželjeno dejstvo koje nije tako bezazleno i to je lek koji sprečava zgrušavanje krvi, tako da smo mi, kada ga pijemo, skloni krvarenju, pa mogu nastati krvarenja u mozgu, u crevima, u želucu. Nikako ne sme da se uzima na svoju ruku. Jedino, u sekundarnoj prevenciji – kada kažem sekundarna prevencija, znači kada je neko imao akutni infarkt miokarda, ima ugrađen stent, tada je lek i te kako neophodan i to naravno mi dajemo. Ali ukoliko pacijent nema koronarnu bolest, znači ukoliko ispitamo pacijenta, onda takav pacijent svakako nije za ovaj lek - objasnio je dr Dinčić.

Kako je lek u širokoj primeni, treba skrenuti pažnju da nikako sami sebi ne uvodite terapiju bez konsultacije sa lekarom, jer on će vam dati prave smernice da li treba uzimati lek, u kojoj dozi i koliko dugo. Naravno, nekim pacijentima ovaj lek dolazi kao doživotna terapija.

- To takođe može biti stalna terapija, ali samo kada mi procenimo kao lekari da takav pacijent mora stalno da koristi lek. Ili ukoliko imate pacijenta kome ste ugradili stent, takav pacijent doživotno mora da koristi ovaj lek. Ali to moramo opet mi kardiolozi ili, na primer, vaskularni hirurzi u svojoj oblasti da procene da li takav pacijent treba da pije ili ne. To nije vitamin i ne treba se igrati sa ovakvim stvarima - zaključio je lekar.

Kurir.rs/Telegraf