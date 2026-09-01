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U centre Vojske Srbije za osnovnu obuku na dobrovoljno služenje vojnog roka primljeni su vojnici generacije "septembar 2026", koji će se narednih šest meseci osposobljavati za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije.

Po dolasku u kasarne u Somboru, Valjevu i Leskovcu, vojnici su prošli obavezne preglede, zadužili su naoružanje i opremu i potom su raspoređeni u jedinice, gde su ih komandiri upoznali sa pravima, obavezama i zadacima koji ih očekuju.

U narednih mesec i po dana, oni će se, u centrima za osnovnu obuku, osposobljavati za rukovanje ličnim naoružanjem, izvođenje osnovnih taktičkih radnji i postupaka u borbi i obavljanje stražarske službe, istovremeno unapređujući svoju fizičku sposobnost.

Septembarska generacija vojnika započela služenje vojnog roka Foto: Ministarstvo odbrane

Potom sledi individualna specijalistička obuka za vojničke dužnosti u okviru roda odnosno službe, da bi drugi period služenja vojnog roka proveli u jedinicama Vojske Srbije, u kojima će se obučavati za izvršavanje kolektivnih zadataka i biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih aktivnosti zajedno sa profesionalnim sastavom.

Vojnici koji žele da stupe u profesionalnu vojnu službu mogu se za to prijaviti još tokom služenja vojnog roka, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije.

Kurir.rs

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