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Nekadašnji ministar odbrane Srbije, general-pukovnik JNA u penziji Tomislav Simović, preminuo je u Beogradu u 92. godini.

Klub generala i admirala Srbije objavio je da je general Simović preminuo 20. avgusta. Simović je komandovao Trećim vojnim rejonom JNA sa sedištem u Skoplju, pre nego što je postavljen za ministra odbrane u prvoj Vladi Republike Srbije, premijera Dragutina Zelenovića. Ministar odbrane bio je od 31. jula do 23. decembra 1991. godine, odnosno do pada Zelenovićeve Vlade, a penzionisan je 1992. godine.

U službi je bio na visokim položajima sektora bezbednosti i teritorijalne odbrane. U periodu od 1955. do 1986. godine, Tomislav Simović je šest puta odlikovan i kroz karijeru šest puta prekomandovan. Jedan period proveo je kao oficir misije UN na Bliskom istoku.

Ostaće upamćen kao jedini visoki oficir JNA koji je javno odbio Orden bratstva i jedinstva u periodu raspada Jugoslavije. Ovaj gest, protumačen kao politički skandal, kulminirao je njegovom samostalnom odlukom da napusti mesto ministra odbrane.

General Simović je kontaktiran od strane Haškog tribunala kao svedok na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je to odbio. Navodno je napisao memoare, a taj rukopis za sada poseduju samo njegove ćerke.

Za života, Tomislav Simović je često isticao lokalpatriotizam svog zemljaka i prethodnika, Spasoja Tešića, generala Kraljevine Jugoslavije, prenosi "Telegraf" pisanja portala "GM info".