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Nova školska 2026/27. godina donosi nekoliko ključnih novina i iznenađenja za učenike u Srbiji. Dve generacije od ove godine dobijaju nacionalne udžbenike, uspostavljeni su potpuno novi smerovi u srednjim školama, srpski jezik postaje obavezan za strance, a evo dokle se se stiglo sa zakonom o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama.

U ponudi srednjih stručnih škola nalazi se oko 200 obrazovnih profila iz 14 područja rada, usaglašenih sa standardima kvalifikacija i potrebama privrede. Za školsku 2026/2027. godinu uvedeno je šest novih i inovirana su četiri profila, za koje je zabeleženo veliko interesovanje učenika uz popunjenost blizu 100 odsto, pri čemu su najveću popularnost ostvarili smerovi:

tehničar mehatronike vozila

tehničar obnovljivih izvora energije

tehničar vitikulture i enologije

mehaničar za montiranje

mehaničar za održavanje alata

firmopisac

Podsetimo, prošle školske godine uvedena su 34 nova profila, a iz Ministarstva prosvete ističu da je reforma nastavnih planova stalan proces usmeren ka poslovima budućnosti, poput zelene tranzicije, biotehnologije, nanotehnologije, robotike i veštačke inteligencije.

Foto: RINA

Više od 900.000 besplatnih udžbenika

Ministarstvo prosvete obezbedilo je više od 900.000 besplatnih udžbeničkih jedinica za oko 96.000 osnovaca. Ovo pravo ostvaruju učenici iz socijalno ugroženih porodica, deca koja uče po individualnom obrazovnom planu (IOP), treće i svako naredno dete u sistemu obrazovanja, kao i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je i da su obezbeđeni i posebni udžbenici na Brajevom pismu za slepe osobe, dok su preko Zavoda za udžbenike štampani i besplatni kompleti za predstavnike nacionalnih manjina na osam jezika.

- Mislim da će u prvoj nedelji septembra, u zavisnosti od škole do škole, naravno, školske uprave do školske uprave, najkasnije u drugoj nedelji, biti podeljeni kompleti udžbenika i pretpostavljam izmireni svi dugovi države prema izdavačima koji su učestvovali na javnom konkursu za besplatne udžbenike - rekao je on.

Foto: Pixel-Shot/Shutterstock, Jovan M/Shutterstock

Kreću "nacionalni udžbenici"

Kako je krajem februara najavljivano iz Ministarstva prosvete jedna od glavnih novina je uvođenje udžbenika od nacionalnog značaja za osnovne škole, sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja i očuvanja nacionalnog identiteta, tradicije i kulture.

Kako je ranije istakao ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ovi udžbenici će obuhvatiti ključne predmete:

srpski jezik i književnost

svet oko nas (odnosno priroda i društvo)

istorija

geografija

muzička kultura

likovna kultura

Ministar je ranije naveo da će korišćenje ovih udžbenika u školama biti sukcesivno, na sledeći način:

Školska 2026/2027. godina : za učenike 1. i 5. razreda

: za učenike 1. i 5. razreda Školska 2027/2028. godina : za učenike 2. i 6. razreda (kao i za 1. razred gimnazija u srednjim školama)

: za učenike 2. i 6. razreda (kao i za 1. razred gimnazija u srednjim školama) Školska 2028/2029. godina : za učenike 3. i 7. razreda

: za učenike 3. i 7. razreda Školska 2029/2030. godina: za učenike 4. i 8. razreda

Kako smo ranije pisali, država će od školske 2027/2028. godine preuzima potpunu kontrolu nad izdavanjem i štampanjem ovih knjiga, što će ekskluzivno raditi državni Zavod za udžbenike. Ostale predmete sa statusom nacionalnog udžbenika i dalje će moći da izdaju privatni izdavači.

Više od pola miliona đaka dobija besplatne poklone

Više od 540.000 učenika na početku školske godine dobija besplatne "Ekspo 2027" školske setove sa motivima predstojeće međunarodne izložbe u Beogradu i popularnim maskotama Milicom i Rastom.

Ovi poklon kompleti sadrže:

Torbu za blok i blok 5

Sveske i drvenu olovku

Raspored časova sa zanimljivostima o svetskim izložbama

Pored ovoga, država oprema i fiskulturne sale. Za osnovne i srednje škole obezbeđeno je oko 8.000 sportskih setova, a svaki sadrži po tri fudbalske, košarkaške i odbojkaške lopte za časove fizičkog vaspitanja.

Jednodnevni odlazak na Ekspo 2027

Učenici će u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. godine imati priliku da posete specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 u Beogradu kroz organizovane jednodnevne studijske posete.

Ministarstvo prosvete tim povodom je početkom jula uputilo osnovnim i srednjim školama u Srbiji stručno uputstvo o organizovanju studijskih poseta specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, koja će biti održana u Beogradu, u kojem se navodi da studijske posete nisu zamena za ekskurzije niti nastavu u prirodi, već dopuna nastavnom procesu i naglašava da učešće u studijskim posetama nije obavezno.

Kako se navodi, učešće maloletnih učenika biće moguće isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika.

Foto: Beograd.rs, Građevinska direkcija Srbije, Expo

Srpski jezik obavezan za strance

Srpski jezik za strance od septembra ove godine biće obavezan predmet za učenike, strane državljane, koji u Srbiji stiču gimnazijsko obrazovanje, najavila je sredinom jula Danka Nešović, pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih.

To praktično znači da strani državljani koji budu pohađali gimnazije širom Srbije, bez prelazne zaključne ocene iz srpskog jezika za strance neće moći da nastave školovanje.

Još ništa od totalne zabrane upotrebe telefona u školama

Jedna od krupnih novina, barem što se tiče zakonskog okvira — zabrana upotrebe mobilnih telefona u svim školama u Srbiji, i dalje je u formi nacrta zakona i za sada nije poznato kada će dođi na red za usvajanje.

Međutim, i bez ovog zakonskog okvira, mnoge škole u Srbiji već godinama zabranjuju upotrebu mobilnih telefona na času, neke čak i tokom odmora, odnosno svaka škola je svojim aktima uredila tu oblast.