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Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 70. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 1.700.000 evra i nije bilo dobitnika. Kombinacija koja je izvučena glasi: 35, 22, 10, 12, 28, 39 i 38, a "šesticu", koja je u ovom kolu vredela 1.980.053, osvojilo je dvoje dobitnika.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 3.150.000 evra, nije bilo dobitnika — izvučeni su sledeći loto brojevi: 27, 19, 25, 24, 1, 35 i 28.

Džoker igra u 70. kolu igrala se za 80.000 evra i nije bilo dobitnika.

Izvučeni su brojevi: 5, 8, 3, 4, 6 i 6, a više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 4. septembra.