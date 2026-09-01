U 70. kolu Loto igre nije izvučena sedmica vredna 1,7 miliona evra, ali su dva igrača osvojila "šesticu" vrednu skoro dva miliona dinara
Izvlačenje
Srbija bogatija za DVA Loto milionera! Novo izvlačenje Državne lutrije: Pogledajte izvučene brojeve!
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Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 70. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 1.700.000 evra i nije bilo dobitnika. Kombinacija koja je izvučena glasi: 35, 22, 10, 12, 28, 39 i 38, a "šesticu", koja je u ovom kolu vredela 1.980.053, osvojilo je dvoje dobitnika.
Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 3.150.000 evra, nije bilo dobitnika — izvučeni su sledeći loto brojevi: 27, 19, 25, 24, 1, 35 i 28.
Džoker igra u 70. kolu igrala se za 80.000 evra i nije bilo dobitnika.
Izvučeni su brojevi: 5, 8, 3, 4, 6 i 6, a više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 4. septembra.
Kurir.rs
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