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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas spomen-kosturnicu u Crkvi svetog proroka Jeremije u Vrbovcu kod Smedereva, koja je obnovljena sredstvima ministarstva.

- Želim da sa vama podelim priču o ovoj crkvi. Podignuta je kao spomen kosturnica poginulim borcima Šumadijske divizije. Stradali su te najtragičnije 1915. godine. Otac Dušan nas je odveo u kriptu da pokaže prvi lovorov venac koji je vojska donela još daleke 1939. godine kada je završeno zidanje hrama - piše u opisu snimka koji je objavljen na zvaničnoj Instagram stranici ministarke Stamenkovski.

Ona podseća da su potom usledile godine ideološkog prezira prema svemu što je srpsko.

- Veo zaborava bačen je i na ovu svetinju. Ali dobri ljudi, meštani i sveštenstvo, nisu dali da se zaboravi. Crkvu smo obnovili, a sa njome i spomen-kosturnicu u kojoj večno spava ona Srbija, koja nije dala na sebe. Mnogo toga što mislimo da je važno dođe i prođe, ne ostavljajući za sobom baš nikakav trag, a ovakva mesta žive večno i ostaju za sve vekove u kojima nas neće biti, ali će živeti Srbija. Slava im.

Na snimku ministarka Stamenkovski kaže da su borci koje ova spomen-kosturnica krije ponos i čast Šumadije.